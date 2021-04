Krags Brygge er under renovering (her på et tidligere stadie), og når den er færdig, kunne det være en mulighed at etablere flydebroer ved kajen for at skaffe plads til flere lystsejlere. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Forslag om øgede indtægter fra lystsejlere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forslag om øgede indtægter fra lystsejlere

Holbæk - 27. april 2021 kl. 05:57 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Et af forslagene til effektiviseringer på Holbæk Kommunes klima- og miljøudvalgs område handler om at øge indtægterne. Nærmere betegnet drejer det sig om at skabe flere pladser til lystsejlere i Holbæk Havn.

Det kunne opnås ved at etablere pontonbroer (flyde­broer) ved Krags Brygge. Desuden kunne Skudelaugets benyttelsesaftale i Holbæk gl. Havn opsiges og dermed give mindst 10 store, ekstra bådpladser.

De to forhold vurderes samlet at kunne give 300.000 kroner i ekstra lejeindtægter om året. Det ville dog kræve en investering i de nye pontonbroer, og det er vurderet til at løbe op i 3,5 millioner kroner.

Renoveringen af Krags Brygge bliver færdig senere i år. I den helhedsplan for Holbæk Havn, som kommunalbestyrelsen godkendte i december 2019, indgår flydebroer i havnebassinet som en af de anbefalede prioriteringer fra i år og fremefter.

- Sværere at finde effektiviseringer - Uanset hvad vi bliver præsenteret for, er der udgifter til indfasningen. Vi skal foretage investeringer, før vi kan få effektiviseringerne hjem. Det bliver sværere at finde effektiviseringer, fordi de lavthængende frugter er plukket gennem mange år, siger John Harpøth (DF), der er formand for klima- og miljøudvalget.

I forslaget om at øge antallet af bådpladser i både Ny og Gl. Havn, der lige nu er i høring, nævnes det, at der er efterspørgsel på bådpladser i Holbæk.

Det noteres, at en opsigelse af Skudelaugets nuværende benyttelsesaftale ikke bør give problemer med genhusning, da Skudelaugets medlemmer kan tilbydes bådpladser til markedsprisen.

Det tilføjes dog, at det må forventes, at Skudelauget ikke vil være positiv over for en opsigelse, da den nuværende benyttelsesaftale giver adgang til at benytte arealet og havnebassinet til en fordelagtig pris.

Skift til LED-trafiklys? Et andet forslag vil kræve en investering på tre millioner kroner. Det vil betyde en årlig besparelse på 30.000 kroner. Det handler om, at Holbæk Kommune drifter cirka 16 signalanlæg (trafiklys). 65 procent af dem har endnu ikke LED, men hvis de skiftes til LED, kan der spares på eludgiften. Desuden har LED-pærer en længere levetid end glødepærer.

- Jeg ser sådan på det, at jo flere ting, vi får på bordet, jo mere har vi at arbejde med. Det er ikke noget, vi har sagt endeligt ja til endnu, men der kan være fornuft i det, hvis vi kan se, at investeringen giver afkast fra dag ét, siger John Harpøth.

De to Venstre-medlemmer i klima- og miljøudvalget stemte imod at sende de to forslag, der er omtalt i denne artikel, i høring.