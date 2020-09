Ved Jyderup Erhvervsforenings prisuddeling i januar var der ingen restriktioner på deltagertallet i Skarridsøsalen. Men der kan maksimalt være 50 deltagere i salen, når der mandag er borgermøde. Foto: Mie Neel

Forslag om nye rammer i lokalforum

Holbæk - 25. september 2020

Mandag den 28. september har Jyderup Lokalforum indbudt til møde. Her skal det debatteres, om der skal vedtages nye rammer for arbejdet i lokalforum.

Mødet finder sted i Skarridsøsalen, Skarridsøgade 37 i Jyderup fra klokken 19. Med de seneste restriktioner som følge af Covid-19 vil det maksimalt være tilladt at lukke 50 deltagere ind.

- Vi ville egentlig gerne have flere hundrede. Men nu regner vi med, at der måske kommer 30-40 stykker. Hvis der kommer flere, må de sidste gå igen. Og hvis der er alt for mange, der ikke kan komme ind, må vi holde et nyt møde, for så kan vi ikke træffe beslutning om nye regler, siger Preben Gajhede fra Jyderup Lokalforum.

Der blev i februar udarbejdet et forslag til nye rammer for aktiviteterne i lokalforum. Et planlagt møde i foråret måtte aflyses på grund af corona.

Forslag om kontaktgruppe I de gældende rammer har styregruppen den samlende og koordinerende funktion. Det er en selvsupplerende gruppe bestående af fem borgere. Gruppen har haft fokus på dialog med politikere og administrative medarbejdere om at fremme nogle omfattende udviklingsmål for lokalområdet, som er beskrevet i den kommunale Jyderup Handleplan.

Nu foreslås det, at fokus i højere grad skal rettes mod dialogen mellem borgerne og mod de projekter og aktiviteter, der kan blive følgen af et tættere samarbejde mellem borgerne. I det forslag, som styregruppen har udarbejdet, er styregruppen erstattet af en kontaktgruppe, som udgøres af de borgere, som gerne vil være med, dog højst 10.

Der stilles krav om mindst ét årligt borgermøde, hvor arbejdet i kontaktgruppen og lokalforum kan evalueres, og hvor nye borgere kan melde sig til gruppen.

Forslaget rummer også krav om mindst to årlige idéforummøder med koordinering af gode idéer. Lokalforums projektorganisering, som aldrig slog rigtig godt igennem, droppes. Der kan stadig arbejdes i projekter, men der kan også være mange andre former for initiativer og aktiviteter.

Forslag kan måske vedtages straks På mødet mandag fremlægges forslaget til drøftelse og eventuel vedtagelse. Der kan stilles ændringsforslag og tilføjelser, eller der kan bringes helt nye forslag op. Såfremt der kun er mindre justeringer af det fremlagte forslag, sættes det til afstemning.

Hvis det opnår almindeligt flertal, er det vedtaget. Hvis forslaget bliver væsentligt ændret, eller der bliver fremsat helt nye forslag, vil der blive indbudt til et nyt borgermøde.

Hvis styregruppens forslag med eventuelle ændringer bliver vedtaget, vil der på mødet blive mulighed for at melde sig til den nye kontaktgruppe.