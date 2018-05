Andelslandsbyen Nyvang huser 20 af de 60 pladser i nytteindsatsen i Holbæk Kommune. Billedet her er dog fra høstmarkedet i Nyvang i 2016. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Forslag om flere i nyttejob

Holbæk - 30. maj 2018

Politikerne i Holbæk Kommunes udvalg for beskæftigelse og uddannelse skal torsdag aften tage stilling til, om kommunen skal forsøge at oprette flere nyttejob end de 60 pladser, der p.t. er til rådighed.

Samtidig skal de tilkendegive, om de ønsker, at målgruppen bliver udvidet.

Nyttejob retter sig primært mod modtagere af offentlige ydelser som kontanthjælp og uddannelseshjælp. Førstnævnte bliver sat i arbejde med at forskønne kommunen, mens de unge er tilknyttet Andelslandsbyen Nyvang, hvor 20 af de 60 nyttejobpladser er placeret.

Nyttejob er en ordning, der før har delt vandene, idet kritikken har lydt, at det er formålsløs aktivering, og at det er en billig erstatning for ordinære job.

Et af formålene med nyttejob er at få flyttet folk væk fra offentlig forsørgelse og videre i job eller uddannelse. Inden for det seneste år er 61 ud af 144 nyttejobforløb blevet afsluttet før tid. I 19 tilfælde kom folk i beskæftigelse, mens fem kom videre i uddannelse.

Et andet formål er at se, om de enkelte rent faktisk står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Ordningen med nyttejob blev indført i Holbæk Kommune i 2016. Langt de fleste - 109 - af de borgere, der sidste år kom i nyttejob, var jobparate kontanthjælpsmodtagere.

En eventuel udvidelse af ordningen kræver dispensation fra fagbevægelsen.