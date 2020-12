Hvis Munkevænget og Stormøllen slås sammen, vil børnegruppen blive større, og børnene vil dermed få flere jævnaldrende at lege og lære med. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Forslag i høring: To børnehaver lægges sammen

Holbæk - 04. december 2020 kl. 05:57 Af Christina Quist Kontakt redaktionen

Forældrebestyrelsen og MED-udvalget i dagtilbudsdistrikt Holbæk By skal inden for den næste uge sætte sig sammen, hvis de har bemærkninger til et forslag om at lægge børnehusene Munkevænget og Stormøllen i Holbæk sammen i Munkevænget.

Onsdag besluttede udvalget for børn og skole nemlig at sende forslaget i høring. Og da de høringsberettigede parter allerede kender til forslaget, er der en relativ kort høringsfase. Den slutter nemlig den 11. december.

Som avisen fortalte tidligere på ugen, har administrationen forslået at lægge de to daginstitutioner sammen næste år. Baggrunden for forslaget er blandt andet, at der i begge børnehuse er for få børn, og at deres bygninger er i ringe stand. Derfor er planen, at der skal sættes pavilloner op på Munkvængets udeareal næste år.

- Vi har forhørt os om, hvad jungletrommerne derude siger. Hvad synes blandt andre medarbejderne om det her. Og det, vi har hørt, er, at de synes, det giver god mening. Derfor har vi sendt forslaget i høring, siger Susanne Utoft (S), formand for udvalget for børn og skole.

Udvalget besluttede på samme møde at indstille til kommunalbestyrelsen, at der frigives en million kroner til planlægningen af et nyt børnehus i Holbæk by, der blandt andet kan rumme en sammenlægning af netop Børnehuset Stormøllen og Munkevængets Børnegård.

Da man planlægger at lægge de to huse sammen på sigt i et nyt hus, giver det derfor god mening at samle dem nu, mener Susanne Utoft.

- Hvis vi skal det her i fremtiden, kan vi ligeså godt arbejde frem imod det nu. Det kan kun være en fordel, at vi sammenlægger husene både for medarbejderne og for børnene, fortæller hun.