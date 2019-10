Kikhøj lukker senest 30. november, fordi Socialtilsyn Hovedstaden trak godkendelsen tilbage. Siden 2014 var der ikke fulgt op på anbefalinger. Nu foreslår administrationen, at en årsrapport over tilsynsbesøg kan danne baggrund for en tættere opfølgning fra ledelsens og politikernes side for at forebygge svigt.

Forslag: Svigt kan forebygges med årsrapport

Et administrativt forslag om at give socialudvalg og Handicapråd en årlig status på tilsynsrapporter om specialinstitutioner skal være med til at forebygge alvorlige svigt. Men sammendrag dur ikke, siger handikaprådets formand, der vil have adgang til tilsynsrapporterne.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her