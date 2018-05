Der er politisk fokus på strukturen i den kommunale tandpleje. Foto: Jens Nielsen

Forslag: Saml tandklinikker

Holbæk - 30. maj 2018 kl. 06:28 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når lille Sofus og Sofie fra Holbæk i fremtiden skal have tjekket bisserne, skal de måske undersøges på en anden tandklinik end den, de benytter i dag.

For administrationen i Holbæk Kommune mener, at det giver rigtig god mening - både fagligt og økonomisk - at samle byens to nuværende børnetandplejeklinikker og tandreguleringsklinikken i én enhed i Holbæk. Det fremgår af dagsordenen til onsdagens møde i udvalget for Børn og skole.

Her skal udvalget beslutte, om administrationen skal lave et politisk beslutningsgrundlag for en modernisering af de fysiske rammer for tandplejen. Udvalget skal både forholde sig til anbefalingen for tandklinikkerne i Holbæk by og tage stilling til, hvordan de fysiske rammer for klinikken i Jyderup bedst kan moderniseres.

Her lægges der op til, at administrationen skal kigge på, om det vil være bedre og billigere af placere tandplejen på en anden adresse i Jyderup i stedet for at renovere den nuværende bygning. Samtidig skal det - hvis udvalget giver grønt lys til det - belyses, om klinikken i stationsbyen kan ændres til en undersøgelses- og forebyggelsesklinik.

Hvis udvalget beslutter, at der skal arbejdes videre med en struktur, hvor de to klinikker i Jyderup og Tølløse bevares, og klinikkerne i Holbæk samles, skal de fem udvalgsmedlemmer på mødet også beslutte, om de give en anlægsbevilling på 400.000 kroner til projektudvikling med henblik på modernisering af de fysiske rammer for børne- og ungetandplejen.

