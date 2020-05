Den gamle svømmehal i Holbæk skal rives ned hurtigst muligt og give plads til et nyt plejecenter, mener Ældre Sagen i Holbæk, som vil bruge noget af det forventede overskud på ældre- og sundhedsområdet til at fremrykke byggeriet.

Forslag: Sæt skub i byggeri af nyt plejecenter

Se at få skub i byggeriet af et nyt plejecenter på den gamle svømmehals areal, opfordrer Ældre Sagen i Holbæk Kommune. I dag står cirka 50 ældre på venteliste, der bliver i løbet af få år endnu flere ældre over 80 år med forventet øget plejebehov, og der er penge til at fremskynde projekteringen. Ældre- og sundhedsområdet ser lige nu ud til at lande 2020 med et mindreforbrug på 14,1 millioner kroner. Det skyldes blandt andet udskydelser af projekter og planer på grund af coronavirus. Modsat kan eftervirkninger og afbødninger af nedlukningen reducere beløbet.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her