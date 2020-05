Her på Mostgrunden kan der komme et sundhedshus på 1400-1500 kvadratmeter med plads til blandt andre Hjemmeplejegruppe Tølløse-St. Merløse.

Forslag: Nyt sundhedshus i Tølløse

Bag planerne om et sundhedshus står en større gruppe lokale investorer, som gerne vil ombygge en af de gamle bygninger til et 1400-1500 kvadratmeter stort sundhedscenter i to etager.

Det er ikke lige det, der var planlagt. Men nu har Holbæk Kommune mulighed for at løse flere problemer på én gang, hvis kommunen siger ja til at købe sig ind i et nyt sundhedshus på Mostgrunden i Tølløse.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her