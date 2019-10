Forslag: Million-besparelse på småbørnsområdet

Når budgettet til de kommunale dagtilbud reduceres har det betydning for, hvor meget forældrene skal betale.Det skyldes, at Holbæk Kommune opkræver 25 procent af bruttodriftsudgifterne til en dagtilbudsplads i forældrebetaling. Et reduceret budget betyder derfor mindre forældrebetaling.En reduktion af budgettet påvirker også kommunens udgifter til fripladser og søskenderabat samt tilskuddet til de private institutioner. Det hænger sammen med, at de private institutioner er berettiget til en procentandel af de bruttodriftsudgifter, som kommunen har til en kommunal plads.Besparelsen på fem millioner kroner fordeler sig derfor således:

- Det er rigtigt mange penge at skære på så vigtigt et område. Jeg håber selvfølgelig, man kan finde de penge et andet sted, for det her rammer børnene. Jeg er bange for, at det betyder færre hænder, for det er svært at finde pengene andre steder, siger Søren Lykkehøj, formand for forældrebestyrelsen i dagtilbudsdistrikt Katrinedal.