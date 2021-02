Se billedserie Vaccinationen venter- hvis det lykkes at komme igennem for at få en tid. Problemet er et system, som mange ældre ikke kan bruge, derfor vil Venstre i Holbæk have kommunen til at ringe alle plus 65-årige op og tilbyde hjælp til bookning og transport. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Forslag: Giv håndholdt hjælp til at få vaccinationstid til alle ældre

Holbæk - 19. februar 2021 kl. 11:15 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Endelig at nå igennem for at stå i kø længe til en vaccinationstid - og så blive smidt af og skulle begynde forfra. Det får ældre til at opgive at blive vaccineret mod coronavirus.

Den risiko vil to venstremedlemmer af Holbæks kommunalbestyrelse mindske med kommunal, håndholdt hjælp til at booke tid og transport.

Hjælpen kan spænde fra, at kommunen ringer alle +65-årige op og tilbyder hjælp til bookning og transport, til at sende et brev ud med et nummer til kommunen, hvis der er brug for hjælp.

- Vi har været i kontakt med de ældre i hjemmeplejen, som har fået tilbudt hjælp. Det bør også gælde de ældre, som ikke får hjælp. Mange har svært ved at finde ud af systemet og forstå, at de er indkaldt, men ikke kan få en tid på grund af manglende vaccine, konstaterer Camilla Hove Lund.

Sammen med Carsten Andersen fra ældre- og sundhedsudvalget har hun været i dialog med direktionen i kommunen.

Sag skal i udvalg Direktør Lene Magnussen, Aktiv hele livet, oplyser, at administrationen ser på mulige løsninger, og at sagen kommer på ældre- og sundhedsudvalgets dagsorden. Udvalgets næste møde er 1. marts.

Udvalgets formand John Harpøth (DF) er ærgerlig over, at to medlemmer af kommunalbestyrelsen er gået enegang uden om en dialog i udvalget i første omgang.

- Det er ude af proportioner, hvis man vil have et samarbejde, beklager han.

Men John Harpøth er enig i, at der er store problemer med bookingsystemet, ligesom det giver frustrationer, når plus 85-årige modtager besked i e-boks eller får brev om, at nu kan de bestille tid til vaccination, når der ikke er vacciner nok.

- Det er en udfordring, som vi skal snakke om at løse. Men jeg håber også, at Sundhedsstyrelsen og regeringen holder løftet om et mere håndterbart system for at hindre, at nogle opgiver, tilføjer han.

Erfaring fra Ringsted Lige nu er det plus 85-årige, som har problemer med at booke tid og finde ud af reglerne om transport.

- Det er et kaos, og jeg tror, det bliver lige så svært for den næste gruppe med kritisk syge. Jeg mener, at tilbuddet bør gælde alle over 65 år vel vidende, at behovet for hjælp vil falde i takt med aldersgrupperne, fastslår Camilla Hove Lund.

Hun er leder af hjemme- og sygeplejen i Ringsted Kommune. Her er der en håndholdt indsats, hvor ældre i hjemmeplejen blev ringet op op, andre fik et brev med en kort tekst og et telefonnummer, hvis de ikke selv kunne komme igennem og booke en tid, og der er oprettet en hotline.

Det kræver mange resurser, erkender hun. Men frygten for, at de mest sårbare som ældre og syge ikke bliver vaccineret, bør veje tungest. Modsat er risikoen, at de bliver syge og koster resurser med pasning.

Alle kan ringe op Et telefonopkald kræver ikke en sundhedsfaglig baggrund, det kan klares af ansatte på andre områder, hvor der på grund af restriktioner ikke er så mange opgaver, mener hun.

Samme holdning har Bjørn Andersen fra Ældre Sagen i Holbæk. Han får dagligt opkald fra tre-fire ældre, der er ved at opgive. og han føler ikke, kommunen bakker op om de ældre.

- Det er regionen og sundhedsmyndighederne, som står for vaccination og booking. Men mange ældre har ikke eller kan ikke bruge en computer og ringer i stedet for at opleve at stå længe i kø og blive smidt af. Men det er vores ældre, som kommer i klemme, understreger han.

Det første, man kunne, var at få flere telefonlinjer i kommunen og folk til at passe dem, når ældre ringer ind for at få hjælp.

Løber sur i det For der er et telefonnummer til kommune for hjælp til transport. Men når han prøver at hjælpe, oplever han også at lande i lang kø eller få en optaget-tone i øret.

Mange giver op, når de endelig er kommet igennem og får at vide, at der ikke er tider. For der er ikke mere vaccine, og de skal ringe en anden dag, sådan som Bente Lykke fra Ældre Sagen i Tølløse oplevede, da hun hjalp en mand i 90'erne med at få en tid.

- Det lykkedes, men først efter at ringet til borgerservice og brokket mig for at blive stillet om til hjemmeplejen. Herfra gik det hurtigt, siger hun.

Solveig Nielsen er demens- ansvarlig i Ældre Sagen i Tornved-Svinninge og oplever, at mange bliver forvirrede over at skulle trykke både 1-2-3 for at komme igennem til køen.

- De løber sur i det og opgiver. De ringer til mig, og jeg vil gerne og prøver også at hjælpe, men det ville være godt, hvis kommunen ringede op, så alle får mulighed for at få hjælp, lyder det.

Også formand for Ældrerådet i Holbæk Steen-Kristian Eriksen bliver ringet op af fortvivlede ældre.

Det største problem er ikke kommunens telefonnummer, han oplever, at regionens telefonsluse er problemet. Det er næsten umuligt at komme igennem.