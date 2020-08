I et effektiviseringsforslag fra Holbæk Kommunes administration lægges der op til, at hele klasser fra flere mindre skoler skal flyttes over på større skoler. Eksempelvis skal tre klasser fra Orø Skole flytte til Absalonskolen i Holbæk. Foto: Agner Ahm Foto: Agner Ahm

Forslag: Flyt klasser fra små skoler over på store skoler

Holbæk - 31. august 2020 kl. 13:39 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan godt være, at folkeskolerne får tilført mange millioner kroner i det budgetforslag, administrationen i Holbæk Kommune har lavet. Men det indeholder også et forslag, som nok ikke vil vække begejstring hos en række børn og forældre i lokalområderne.

I et såkaldt effektiviseringsforslag lægges der op til, at klassekvotienterne inden for de enkelte distrikter skal optimeres. Konkret skal det ske ved, at 3., 4. og 5. klasse fra Orø Skole flyttes til Absalonskolen, 7. klasse fra Gislinge Skole flyttes til Svinninge Skole, 1. klasse på Knabstrup Skole flyttes til Kildebjergskolen i Mørkøv, 1. klasse fra Ågerup Skole flyttes til Vipperød Skole, samt at 0. til 3. klasse flyttes fra Stestrup Skole og placeres på Tølløse Skole.

Ifølge administrationens beregninger vil denne effektivisering, som den kaldes, medføre en besparelse på 1,7 millioner kroner i 2021. I årene derefter sparer kommunen 4,1 millioner kroner årligt. Dog skal Orø og Stestrup Skoler lukkes helt, hvis forslaget skal have fuld effekt, står der i forslaget.

Forslag er i høring Hvis politikerne holder, hvad de lover, har hele eller dele af dette tiltag formentlig ingen gang på jorden.

I hvert fald har alle i kommunalbestyrelsen tidligere meldt ud, at der ikke skal lukkes skoler. Samtidig er det umiddelbart svært at se, hvordan forslaget harmonerer med det politiske udspil, der kom i sidste uge, der skal styrke folkeskolen. Ikke desto mindre har økonomiudvalget netop sendt budgetforslaget i høring.

Netop på grund af de politiske udmeldinger undrer Jacob van Dijk sig over forslaget. Han var en af de forældre, der kæmpede for at få overbygningen tilbage på Gislinge Skole, så eleverne ikke længere skulle til Svinninge efter 6. klasse.

- Det forslag er fuldstændig i strid med de politiske udmeldinger. Og jeg tror, at administrationen er blevet stillet den opgave, at den helt objektivt og upolitisk skal pege på, hvor der kan findes penge, siger Jacob van Dijk.

- Det ændrer dog ikke på, at sådan et forslag skaber en enorm usikkerhed. Den opbakning, man oplever til folkeskolen, bliver der rejst tvivl om. Og det kan være rigtig farligt. For usikkerheden er en af de ting, der får forældre til at sende deres børn i privatskole i stedet for folkeskole, fortæller Jacob van Dijk.

Budgetforslaget og effektiviseringerne er i høring frem til den 18. september klokken 12.