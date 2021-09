Se billedserie Allerede ved åbningen fredag eftermiddag var der en del gæster ved Mørkøv Kræmmermarked på Rævebjerg, men der ventes endnu flere i weekenden. Foto: Kaj Ove Jensen

Forsinket jubilæum på kræmmermarked

Holbæk - 25. september 2021 kl. 13:12 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Med et års forsinkelse kunne Mørkøv Kræmmermarked fredag tage hul på at fejre sit 40-års jubilæum. Det traditionsrige kræmmermarked, hvor det anslås, at der plejer at komme omkring 100.000 besøgende i løbet af de tre dage, blev sidste år aflyst på grund af coronaen, men i år lykkes det at gennemføre markedet på Rævebjerg i Mørkøv.

Torsdagens voldsomme blæst betød, at nogle af de opstillede telte blæste omkuld. Da de fleste kræmmere var taget hjem, måtte de frivillige fra den arrangerende forening, Mørkøv Handels-, Håndværker- og Borgerforening - i daglig tale Borgerforeningen - træde til og sørge for at tøjre teltene, og det lykkedes, fortæller Borgerforeningens formand Poul Erik Frandsen.

Åbningstale af borgmesteren Den officielle åbning skete fredag klokken 14, hvor åbningstalen blev holdt af Holbæk Kommunes borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S). Hun var glad for, at det igen er blevet muligt at samles den sidste weekend i september.

- Det er en af landets bedste kræmmermarkeder, der kan fejre rubinjubilæum - et kæmpe stort tillykke med jeres 40-års jubilæum, sagde borgmesteren.

Hun fortalte, at hun som barn kom på markedet. Dengang var det mest forlystelserne, der trak, ligesom hun så, om der var nogle drenge, hun kunne kigge lidt efter.

- Markedet er for folk i alle aldre. Børnene kommer for at have det sjovt, og de voksne kommer for at få et par øl og gøre et godt kup. Nogle er kommet her hele deres liv, sagde Christina Krzyrosiak Hansen.

Hun takkede på vegne af hele Holbæk Kommune og hele kommunalbestyrelsen for de mange kræfter, der er lagt i at stable kræmmermarkedet på benene.

- Når I møder de frivillige, så giv dem en high five eller et nik, lød opfordringen fra borgmesteren, som tilføjede, at uden dem var det ikke lykkedes i 40 år.

Efter åbningstalen blev der delt gratis is ud til børnene, og der blev også nogle til flere af de voksne.

God vejrudsigt for weekenden Da åbningen var overstået, kunne Poul Erik Frandsen puste lidt lettet ud efter nogle rigtig travle dage med forberedelserne.

- Jeg håber, at jeg nu får en lille smule luft. Vi er da meget spændte på, hvordan det går, men vi tror på, det bliver rigtig godt. Men det vejr, der bliver i weekenden, kan det kun blive godt, håber Poul Erik Frandsen.

Fredag var der overskyet, mens vejrudsigten lover en del sol og op til 17-18 graders varme lørdag og søndag.

For to år siden var der plads til 320 kræmmere, men i år er der plads til lidt færre, fordi Dansk Køre Selskab har etableret sit nye kørecenter på en del af pladsen. Poul Erik Frandsen fortæller, at der denne gang er udsolgt med op mod 300 kræmmere. Der blev meldt udsolgt inden for de seneste par uger.

Ud over de mange boder med et bredt udvalg af varer bydes der traditionen tro på masser af musik i markeds­teltet, det irske telt og på Rævekroen. Ankers Tivoli er også i år på plads med et væld af forlystelser, og der er desuden rige muligheder for at få stillet sulten og tørsten. Kræmmermarkedet lukker søndag klokken 17.