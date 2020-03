Forsamlingshusene er en del af den danske kulturarv. De er hårdt presset af corona-krisen. Her er der bankospil i Vommevad Forsamlingshus. Foto: Kenn Thomsen

Forsamlingshuse lægger sig fladt ned

Det samme gør gamle, traditionsrige og kulturbærende institutioner som for eksempel forsamlingshusene, der mange steder har været en væsentlig del af livet i lokalområderne, ikke mindst på landet.

Et eksempel af Vommevad Forsamlingshus, skabt i 1882 og gennem årene rammen om utallige arrangementer fra dans og dilettant og private fester til store politiske møder - og besøgt af så kendte folk som daværende statsminister Thorvald Stauning.

- Da statsminister Mette Frederiksen i sidste uge gik på tv og fortalte om de mange ting, der blev sat i værk som følge af corona-virussen, var alt booket hos os i et godt stykke tid. Men fra onsdag til onsdag, altså i løbet af otte dage, blev ni arrangementer aflyst i Vommevad. Fra nu og frem til den 1. april er 13 arrangementer aflyst, og fra den 1. til den 23. april er der 17 arrangementer, der ikke bliver til noget.

- Mange er i samme situation som os. Vi skal være lykkelige for, at vi bor i Danmark, og at vi har en regering, der vil hjælpe os, siger hun.