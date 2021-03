Se billedserie Kulturhuset Udby Forsamlingshus er blevet løbende renoveret seneste sidste sommer, hvor murværket blev istandsat. Arkivfotos.

Forsamlingshus skubber forårsprogrammet

Holbæk - 21. marts 2021 kl. 20:00 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

Formand for bestyrelsen for Kulturhuset Udby Forsamlingshus - og husets populære kok - Ronni Hansen, har lidt rynker i panden i disse dage. Forårsprogrammet med fællesspisning og foredrag må nemlig skubbes på grund af de fortsatte coronarestriktioner.

- Vores første forårsspisning den 25. marts må flyttes på ubestemt tid, og foredraget med sognepræst Mikkel Vale er nu flyttet fra den 28. marts til den 13. juni, forklarer han.

På grund af reglerne for håndtering af persondata - de såkaldte GDPR-krav - har Ronni Hansen ikke det fulde mobilnummer på dem, der har betalt deres billetter med MobilePay. - Det gør det besværligt at kontakte dem, som skal have mulighed for enten at flytte med til den nye dato eller få deres penge tilbage, siger Ronni Hansen, som opfordrer til, at man henvender sig på e-mail, hvis man har billet til et af forårets to første arrangementer i forsamlingshuset. Man kan skrive til email@kufudby.dk.

De udskudte fester Usikkerheden om, hvornår forsamlingsloftet hæves, kan også spores i planlægningen af de private fester i huset.

- Jeg kender personligt en konfirmand, der har fået udskudt sin fest fire gange, siger Ronni Hansen, som sagtens kan forstå, det ophobede behov forsamlingshusets brugere har efter at kunne mødes igen til private sammenkomster. - Der er allerede rigtig mange, som har booket til efterår og forår næste år. Vi har stadig ledige datoer både til sommer og sensommer og også nogle i forår 22. Alligevel må vi skuffe en del af dem, der henvender sig, forklarer han. - Nu afventer vi så regeringens næste udspil med nyt om, hvornår vi kan forsamles igen i lidt større grupper. Det bliver dejligt at få svinget dørene op, få flagene op på facaden og gang i huset igen. Jeg synes, folk fortjener at mødes og få lov at fejre alle de runde fødselsdage og store mærkedage, vi har sprunget over i corona-tiden, lyder det fra bestyrelsesformanden.

I Udby Forsamlingshus kalender for resten af året er der blandt andet et spændende foredrag med tidligere jægersoldat Thomas Rathsack den 14. oktober.

Man kan følge med i programmet og eventuelt nye datoer for programpunkterne på forsamlingshusets Facebook-side.

Helt op til 90 kuverter Kulturhuset Udby Forsamlingshus er et såkaldt nøglehus. I det daglige driver bestyrelsen huset og står også selv for nogle arrangementer. Ellers kan man leje huset til fester og vælge selv at medbringe en kok eller få maden leveret udefra.

Forsamlingshuset råder over et stort moderne køkken med 12-blus gaskomfur og to sale, hvor der i den store kan dækkes op til 90 kuverter og i den lille til 30 kuverter. Her er også gode parkeringsforhold og en scene, som kom til i 1923.

Det var Venstres vælgerforening, der grundlagde forsamlingshuset i 1893. Huset blev et nøglehus 2004, og i 2005 blev der føjet »Kulturhus« til navnet.