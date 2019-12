Se billedserie Orø Forsamlingshus skal finde sin sjette forpagter siden 2014, når den nuværende aftale udløber ved årsskiftet. Foto: Peter Andersen

Forsamlingshus siger farvel til femte forpagter på fem år

Holbæk - 06. december 2019 kl. 15:38 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

13 måneder.

Så lang tid fik den femte forpagter i Orø Forsamlingshus på ligeså mange år, og foreningen bag huset skal nu ud at lede efter den sjette forpagter siden november 2014.

Fredag meddelte Ib Ballisager, bestyrelsesformand i Foreningen Orø Forsamlingshus, at bestyrelsen og forpagter Zuzanne Nielsen ikke har kunnet nå til enighed om vilkårene for forpagtningen af Orø Forsamlingshus i 2020.

Dermed udløber parternes nuværende aftale automatisk ved årsskiftet, og det betyder, at Zuzanne Nielsens sidste dag som forpagter er 31. december.

Tilfreds med samarbejdet Zuzanne Nielsen overtog forpagtningen af Orø Forsamlingshus 1. december sidste år, og hun når altså at være i rollen i 13 måneder.

Hverken hun eller bestyrelsesformand Ib Ballisager vil over for avisen gå nærmere ind i, hvad der skilte parterne, bortset fra at det handlede om de økonomiske rammer for forpagtningsaftalen.

- Vi ville gerne have fortsat samarbejdet med Zuzanne, men når man ikke kan blive enige om vilkårene, er man nødt til at skilles, siger Ib Ballisager.

Zuzanne Nielsen har også været glad for at være forpagter i forsamlingshuset, hvor hun efter en hård opstart med mange lange dage efterhånden havde fundet sig tilrette i en god arbejdsrytme.

- Jeg ville gerne være blevet, men vi var ikke enige om økonomien, siger hun.

Slikbutik lukker Som konsekvens af skilsmissen er det også slut med Orø Slik, som Zuzanne Nielsen åbnede i april i forsamlingshuset. Her kunne øens børn og andre med en sød tand købe bland-selv-slik.

- Det er en katastrofe. Jeg ved, at mange børnefamilier var glade for, at de kunne købe bland-selv-slik, og jeg er smadderked af det på deres vegne, siger Zuzanne Nielsen.

Hun forventer ikke at åbne slikbutik andetsteds på øen, da hun ikke tror på, at det kan løbe rundt.

Skal finde ny forpagter Det er Foreningen Orø Forsamlingshus, der ejer huset efter, at man købte det af Holbæk Kommune i november 2014. Siden har man haft fem forpagtere til at stå for driften, og nu skal man altså finde den sjette - som også bliver den 11. siden 2005.

- Man kan da godt sige, at vi i bestyrelsen ikke har været gode nok til at finde langtidsholdbare forpagtere. Det bedste vi kan gøre er at se grundigt på mulige forpagteres C.V., deres økonomi og have en grundig samtale med dem, så vi ved, at de har den fornødne erfaring til at drive et sted som Orø Forsamlingshus, siger Ib Ballisager.

- Vi er sikre på, at det nok skal lykkes at finde en ny forpagter. Forsamlingshuset ligger et godt sted, og Orø har godt 930 fastboende. Øen er efterhånden også godt kendt andre steder i landet, og der kommer mange gæster hertil. Så vi er optimistiske, tilføjer Ib Ballisager.

Fra 1. januar og indtil en ny forpagter er på plads vil bestyrelsen stå for driften af Orø Forsamlingshus. To planlagte arrangementer - Orøkorets fællessang med mulighed for spisning onsdag den 8. januar samt nytårskuren 10. januar - vil blive gennemført af bestyrelsen.

