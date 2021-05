Se billedserie I øjeblikket er der kun én kørebane åben på Kvarmløsevej i Tølløse. Derfor er der sat en trafikanlæg op. Anlægget tæller ned og viser, hvornår der bliver grønt. Men nogle kører tilsyneladende før tid. Foto: Christina Quist

Fors med opsang: Vær tålmodige

Holbæk - 31. maj 2021

Tålmodighed er en dyd, siger et gammelt ordsprog. Men det er tilsyneladende ikke alle, der besidder denne egenskab.

Hos forsyningsselskabet Fors A/S oplever man i hvert fald, at en del bilister i Tølløse er lige lovligt ivrige. For de kører før, der bliver grønt, kører for hurtigt og skyder genvej ad små villaveje for at komme hurtigere frem.

Problemerne er centreret omkring den østlige del af Tølløse, hvor Fors er gået i gang med fjerde etape af kloakeringsarbejdet.

Her skal 65 ejendomme ligesom andre dele af Tølløse også separatkloakeres. Det gælder vejene Kvarmløsevej, Villavej, Pilevej, Elmevej og Gyvelvej, der skal have nye ledninger i vejene, så regnvand og spildevand bliver adskilt.

I forbindelse med arbejdet er der på en del af Kvarmløsevej pt. kun én kørebane åben, og den må kun benyttes af køretøjer på under 3500 kilo. Men det er altså ikke alle bilister, der er lige tålmodige eller kører efter forholdene. Det fortæller Merete Gjelstrup, der er projektleder hos Fors A/S

- Vi har sat et midlertidigt trafikanlæg op, der tæller ned, hvor folk skal holde tilbage for hinanden. Og der er nogle, der begynder at køre før tid. Og dem, som har endnu mindre tålmodighed, sniger sig lige ned ad Birkevej, Rødtjørnevej og Lindevej mod stationen, hvilket generer beboerne - også fordi de kører lidt for hurtigt, siger Merete Gjelstrup og fortsætter.

- En anden hurdle er, at der er en del tung trafik, der kører ad Kvarmløsevej. Det må de ikke, og de bliver faktisk omvist af en anden vej, men der er altså nogle lastbiler, der kører igennem alligevel, fordi der er plads til dem, forklarer projektlederen.

- Det er møg-irriterende Merete Gjelstrup fortæller, at lastbilerne ikke må køre forbi afspærringen på Kvarmløsevej af hensyn til de folk, der arbejder i området.

De store lastbiler kommer nemlig så tæt på afspærringen, at entreprenørens folk bliver utrygge i forhold til deres sikkerhed.

- Vi ved godt, det er møg-­irriterende, at der er vej­arbejde. Men vi vil gerne opfordre folk til at udvise tålmodighed og køre efter forholdene, siger Merete Gjelstrup.

Færdige senere i år Formålet med at adskille regnvand og spildevand er at sikre, at det i fremtiden kun er spildevand, der løber videre til renseanlægget.

Det er vigtigt i takt med, at vi får større regnmængder. For der er ikke plads i kloakken til de stigende regnmængder. Ved at separat­kloakere kan man være med til at minimere overløb til naturen og dermed sikre et bedre vandmiljø.

Fors A/S forventer, at det nuværende kloakeringsarbejde i Tølløse er færdigt i slutningen af 2021.