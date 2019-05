Fors A/S, der blandt andet driver Jernløse Selvbetjeningsplads (billedet), skal stadig have to adresser - en i Holbæk og en i Roskilde, lød beslutningen på generalforsamlingen. Foto: Per Buurgaard Christensen

Fors beholder to adresser

Holbæk - 31. maj 2019

Det er nu slået fast, at forsyningsselskabet Fors A/S fortsætter med to adresser - en i Holbæk og en i Roskilde. Det har i nogen tid været klart, at de tre ejerkommuner ikke kunne blive enige om et fælles domicil.

Den endelige afklaring kom ved generalforsamlingen i Fors Holding A/S, der blev afviklet onsdag eftermiddag på Fors' adresse på Betonvej 12 i Roskilde, skriver dagbladet Nordvestnyt fredag.

Da forsyningsselskaberne i Holbæk, Lejre og Roskilde Kommuner blev samlet i Fors pr. 1. januar 2016 var en væsentlig forudsætning ønsket om at opnå synergier i størrelsesordenen 48 millioner kroner om året. Det skulle blandt andet ske ved at samle de administrative funktioner samt visse tekniske funktioner på én adresse.

Omkring årsskiftet 2018/2019 redegjorde de tre borgmestre i et fælles brev om, at de »af hensyn til en så decentral opgaveløsning som muligt fortsat ønsker Fors' fysiske tilstedeværelse på mere end lokalisering«.

I marts så der dog ud til at være en åbning for et nyt forsøg på et fælles domicil. Det skete, da Holbæk Kommunalbestyrelse bemyndigede borgmester Christina K. Hansen (S) til at lokalisere et samlet domicil eller alternativt at fastholde den nuværende lokalisering og fordeling af funktioner.

Det lykkedes altså ikke at finde frem til én fælles adresse. Derfor vil driftscentret fortsætte på Tåstrup Møllevej 5 i Holbæk, mens ledelse og administration fortsætter på Betonvej 12 i Roskilde.

Regnskabet for Fors Holding A/S i 2018 blev fremlagt på generalforsamlingen. Det viste et overskud på 98,5 millioner kroner efter skat og reguleringer mod et plus på 15,9 millioner kroner i 2017.

Baggrunden for resultatet er blandt andet en sag, som vandselskaberne i Danmark i 2018 samlet vandt i Højesteret. Det har betydet et skattemæssigt plus i 2018 på 52,4 millioner kroner.

Fors Holding har tidligere afsat 602 millioner kroner til betaling af skat, hvis sagen skulle blive tabt. De midler bliver nu tilbageført.

I 2018 fik selskabet i sit »eget« regnskab også et resultat, der var 30,5 millioner kroner bedre end budgetteret - plus 14,8 millioner kroner mod et budgetteret minus på 15,7 millioner kroner.

- Jeg vil gerne betone, at det, vi er allermest glade for, er resultatet af skattesagen i Højesteret. Det betyder, at vi undgår at belaste vores vand- og spildevandskunder med over tid at skulle dække en skatteregning på flere hundrede millioner kroner.

Vi har således tilbageført en skatteforpligtelse på 602 millioner kroner - det er ikke småting, siger økonomidirektør Charlotte Vincents.