Se billedserie Jette Kjærsgaard ekspederer i butikken, hvor der er plads til børn og leg. Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Forrygende start med masser af genbrugsting Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forrygende start med masser af genbrugsting

Holbæk - 27. december 2017 kl. 18:42 Af Lisbeth A. Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Succesen er så overvældende, at vi næsten er blevet blæst bagud, siger Maj-Britt Eschen.

Sammen med Jette Kjærsgaard er hun butiksansvarlig i Mødrehjælpens butik i Gendarmergården i Holbæk. Butikken åbnede 14. oktober.

- De siger inde fra hovedkontoret, at indtjeningsmæssigt ligger vi allerede som de gamle, etablerede butikker. Det er ikke kun vores fortjeneste. Det er også Holbæk, der bakker op, fortæller Jette Kjærsgaard.

Der er cirka 25 frivillige i butikken, og de har haft nok at se til de seneste måneder.

Et tiltag, der var meget populært i begyndelsen af december, var et ønsketræ.

Forældre, der af den ene eller anden grund havde svært ved at købe julegaver til deres børn, kunne søge om gaver til en værdi af 250 kroner.

Ønskerne blev til 40 røde hjerter på et juletræ i Gendarmergården, hvor forbipasserende kunne plukke et hjerte og købe en gave til for eksempel en dreng på fem år, som interesserer sig for Lego.

Alle 40 hjerter var væk på fire timer og 20 minutter.

Maj-Britt Eschen mener, at der er flere grunde til, at Mødrehjælpen har fået så god en start i Holbæk. En er, at det er et brand, folk kender.

- Min mor har fortalt mig om, hvordan det var at være enlig mor, og det var Mødrehjælpen, der hjalp hende dengang, siger Maj-Britt Eschen.

- Og så er der det, at det er børn, man hjælper, siger Jette Kjærsgaard.

Alle er velkomne, for jo mere salg der er i butikken, desto flere penge er der til aktiviteter i den nyoprettede Holbæk-afdeling af Mødrehjælpen. Juletræet var et af initiativerne fra aktivitetsgruppen, mens Den Rullende Kagemand er fødselsdagshjælp til børnefamilier, der har brug for det. Flere aktiviteter følger i det nye år.

De frivillige, der får det hele til at løbe rundt, er unge studerende, gravide, midaldrende og en alderspræsident på 79 år.

Selv om Mødrehjælpen siden den stiftende generalforsamling i august har fået 40 frivillige, er der brug for flere hænder i butikken i eftermiddagstimerne til vask, strygning og ekspedition.