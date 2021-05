Mørkøv Kræmmermarked plejer at byde på et væld af oplevelser, og der satses på, at markedet kan holdes i år. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Fornyet optimisme om marked Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fornyet optimisme om marked

Holbæk - 20. maj 2021 kl. 14:38 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Der er stadig ingen garanti for, at Mørkøv Kræmmermarked kan gennemføres i den sidste weekend i september. Men indtil videre arbejdes der fortsat ud fra, at det kan lade sig gøre.

Det besluttede bestyrelsen i Mørkøv Handels-, Håndværker- & Borgerforening (MHHB). Den mødtes tirdag aften, efter at der i fredags var virtuel generalforsamling i foreningen.

Samtidig var der natten til tirsdag indgået en ny aftale i Folketinget om mere genåbning af samfundet. Det var med til at give fornyet optimisme omkring mulighederne for at gennemføre kræmmermarkedet.

- Vi synes, at der bliver åbnet mere, end vi havde forestillet os, blandt andet med at der ikke skal kontrolleres coronapas. Derfor tror vi på, at der bliver en chance for at holde kræmmermarkedet. Vi sender snart invitationer ud til kræmmerne, fortæller Poul Erik Frandsen, formand for Borgerforeningen.

Nu skal jubilæet markeres Omkring 60 af de kræmmere, som nåede at betale for en stand til markedet i 2020, der måtte aflyses, har valgt ikke at få deres penge tilbage. Men med 350 stadepladser er der stadig mange ledige pladser tilbage til det marked, der satses på at gennemføre i år.

- Vi vil gerne have, det bliver en kæmpe fest. Vi vil stadig holde det som en 40 års jubilæumsfest, siger formanden med henvisning til, at det første marked blev holdt i 1980. Derfor skulle kræmmermarkedet i 2020 have været jubilæumsudgaven, men det aflyst i juni.

- Alt kan ske. Der kan komme en nedlukning igen, men det ville være surt. Aftalerne med musikken er ikke på plads, og vi venter så længe som muligt med at skrive under på kontrakterne. Men vi er nødt til at tro på det, siger Poul Erik Frandsen.

Ved bestyrelsesmødet blev den tidligere formand Alex Christensen valgt som næstformand, efter at han blev nyvalgt til bestyrelsen ved generalforsamlingen. Niels Bjarne Hansen genopstillede ikke efter 25 år i bestyrelsen.

Lisbeth Petersen fra Smørblomsten blev valgt som suppleant, der også deltager i bestyrelsesmøderne.

Sankthans med to bål Mens kræmmermarkedet stadig er usikkert, skulle sankthansaften på Rævebjerg være ret sikker. Præsten i Stigs Bjergby, Karsten Bjerreskov Farup, holder båltalen. Børnebålet med mulighed for snobrød tændes klokken 18, mens det store bål følger to timer senere.

Deltagerne i sankthansarrangentet har mulighed for at bestille en picnickurv i Mørkøv Hallen.

Når Dansk Køre Selskab markerer indvielsen af selskabets område på Rævebjerg 11. august bliver der opstillet et telt, og her vil Borgerforeningen formentlig benytte teltet til en af dagene at holde en fest for de frivillige. De har en fest til gode for indsatsen ved markedet i 2019.

I øvrigt er Borgerforeningen ved at få udskiftet det gamle pillefyr i huset på Rævebjerg med fjernvarme fra værket i Mørkøv. Ved frivilligt arbejde har medlemmerne gravet 160 meter ledning ned, mens en vvs'er inden for de næste par uger skal tilslutte fjernvarmen.