Fornem pris til børnekulturen

- Og vi har fået mange rigtig gode bud på vindere. Det er derfor med stor glæde, at vi kan meddele, at vi har valgt at give Lions Club Holbæk Prisen 2020 til Gert Hansen. Med prisen følger en donation på 10.000 kroner, fortæller Svend Due Mikkelsen fra Lions Club.

- Gert Hansen har med sit engagement, som igangsætter af Den Levende Børnekultur i Holbæk, gjort en forskel for børnenes muligheder for at møde forskellige musikformer og få kulturelle oplevelser. Gert har i sit arbejde samarbejdet med forskellige foreninger og minoritetsgrupper for at få bredt tilbuddene ud til alle, lyder begrundelsen fra de lokale løver.