Formodet gerningsmand løsladt: Forargelse og afmagt i rideklub

Holbæk - 01. september 2021 kl. 16:00 Af Bjarke Hammer Skov Kontakt redaktionen

Lettelse blev lynhurtigt forvandlet til forargelse, da politiet onsdag valgte at løslade den formodede gerningsmand til et overgreb på hesten Felicia i Holbæk Rideklub natten til tirsdag i sidste uge.

- Det var en kæmpe glæde, da han blev anholdt, men følelsen af afmagt er lige så stor nu.

Ordene kommer fra Jette Hedemand, formand i Holbæk Rideklub.

Den formodede gerningsmand blev ellers ved et rent tilfælde spottet ved havnen i Holbæk tirsdag af en af klubbens medlemmer, der var på vej til tandlæge.

Der var tale om klubbens kasserer, der genkendte manden fra rideklubbens overvågningssystem.

Senere tirsdag blev den formodede gerningsmand anholdt, men er så løsladt igen onsdag, da politiet ikke vurderede, at der var tilstrækkeligt lovgrundlag for at varetægtsfængsle manden.

- Man forestiller sig ikke, at man kan servere en gerningsmand på et sølvfad på den måde, og han så bare kan gå frit rundt igen, siger Jette Hedemand og fortsætter:

- Det krænker ens tryghed og retssikkerhed, at politiet ikke har bedre værktøjer og er nødt til at løslade ham, lyder det fra formanden.

Jette Hedemand understreger samtidig, at det er ikke er politiet, utilfredsheden er rettet mod.

- Vi har haft god kontakt med dem. De er underlagt nogle love og regler. Problemet er, at strafferammen for dyremishandling ikke er stor nok, så der ikke var grundlag for at varetægtsfængsle manden, siger Jette Hedemand, der via rideklubbens overvågningssystem kunne se manden gå nøgen ind til hesten.

Det er ellers kun knap et år siden, at en anden hest i klubben blev udsat for overgreb lig det, Felicia var udsat for.

Den formodede gerningsmand til overgrebet på Felicia er indtil videre kun sigtet i den seneste sag, mens politiet er ved at se på, om manden har forbindelse til sagen sidste år.

Skaderne ved overgrebet i september sidste år var så omfattende, at hesten Carli dengang måtte aflives.

Så galt gik det heldigvis ikke denne gang med Felicia, men med det nu andet overgreb på en hest i klubben det seneste års tid, bliver sikkerheden i rideklubbens stalde nu skærpet yderligere, fortæller klubbens formand.

De nye sikkerhedstiltag omfatter blandt andet gitre i stalddørene, men tiltagene ærgrer formanden.

- Det burde ikke være nødvendigt at skulle sikre dyrene på den måde. Alle dyr skal have lov at være i fred, siger Jette Hedemand.

Med nu to sager om overgreb på klubbens heste i frisk erindring håber Jette Hedemand nu på politisk handling.

- Folketinget må kigge nærmere på dyreværnsloven efter den aktuelle sag. Vi har at gøre med levende dyr, der føler smerte, siger hun.

Tilbage i Holbæk Rideklub står Mette Stentoft, der er Felicias ejer.

- Felicia er ved at have det godt igen, siger hun.

En hverdag ser i hvert fald ud til så småt at have indfundet sig i rideklubben på Ladegårdsvej, og Felicia er da heller ikke at finde i sin boks indenfor i stalden.

Mette Stentoft peger i stedet ned græsfolden ved siden af stalden.

Her er Felicia nemlig på græs ude i eftermiddagssolen nøjagtigt som de andre heste i klubben.