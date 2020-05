Formodet brandstifter fundet

Her havde der været ild i noget affald, der var blevet samlet sammen, men branden var gået ud af sig selv.

Han blev også spurgt ind til branden mandag aften på Lindevej, hvor der ligeledes var blevet lavet et bål med affald, der var blevet samlet sammen.

Politiet vil nu undersøge sagen nærmere for at afgøre, om den 43-årige mand kan sigtes for noget.