Send til din ven. X Artiklen: Formodede røvere fanget i bussen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Formodede røvere fanget i bussen

Holbæk - 02. marts 2021 kl. 10:45 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

En 17-årig fra Holbæk fremstilles i dag i grundlovsforhør. Han er mistænkt for at have været den mest aktive i et røveri, hvor en 12-årig dreng mandag aften blev truet med en kniv og frarøvet kontanter, tøj og personlige ting.

Den 12-årige fulgtes henad 22-tiden med en 14-årig veninde til Holbæk Station, hvor han skulle med toget hjem.

Ifølge hans forklaring til politiet blev han på stationen holdt tilbage af tre unge mænd, hvor den ene truede ham med en kniv.

Efter røveriet kontaktede han politiet, som kort efter kunne anholde tre mænd, som var på vej væk i en bus. De tre matchede den 12-åriges beskrivelse, og de blev taget med til politistationen i Roskilde.

Der er tale om to mænd fra Holbæk på 17 og 20 år, mens den tredje var en 19-årig fra Odsherred. Den 17-årige var i besiddelse af en kniv, og politiet fandt også nogle af de ting, som den 12-årige var frarøvet, på de tre anholdte.

Grundlovsforhør De 19-årige og den 20-årige spillede formentlig kun mindre roller i røveriet, så de blev løsladt - men de er stadig sigtede for at have begået røveri sammen med den 17-årige, som skulle være den mest aktive i røveriet. Ham beholdt politiet, og han skulle i dag fremstilles i grundlovsforhør efter avisens deadline, hvor politiet ville begære ham varetægtsfængslet.

Ud over forskrækkelsen kom den 12-årige og hans veninde ikke noget til ved det formodede røveri. Den 12-årige blev hentet af sine pårørende, mens politiet sørgede for at bringe den 14-årige hjem.