Formanden opfordrer til besindighed - og til at man handler lokalt

Allerede dagen efter regeringens udmelding om nedlukning af det »offentlige« Danmark, opfordrede formanden for Jyderup Erhvervsforening, Søren Bøtker Pedersen, til besindighed, samarbejde og lokal handel - uden hamstring.

- Det er drastiske tiltag der er taget, men der er en grund til det - og det er vigtigt at vi passer på hinanden og på de udsatte, også i vores eget lokalområde. Men, det betyder ikke at vi skal gå i panik og holde op med at leve og handle. Der er ikke fødevarekrise, der er ingen grund til at hamstre, men al mulig grund til at agere, til at samarbejde og til at stå sammen, siger han.

Han pointerer, at det lokale erhvervsliv er sårbart, fordi der er mange små virksomheder som helt sikkert rammes på omsætningen - også i den kommende tid. Derfor sender han en klar opfordring til at man bruger erhvervs-, håndværker- og handelsmulighederne i den by man bor i, og at man følger de anvisninger, der gives i forbindelse med dette.

Forretningerne har ageret

- Forretningerne har allerede været gode til at agere. De sørger for at spritte deres dankortautomater af og henstiller til at man holder afstand i kassekøerne. Hvis borgerne, som kunder, vil følge deres anvisninger og huske på at der ingen grund er til hamstring, så tror jeg at det nok skal gå. Det er jo ikke alting, der lukkes ned, men arrangementer må nødvendigvis aflyses eller udsættes, det er klart, fortætter formanden.

Han har lagt mærke til at både de lokale foreninger og områdets øvrige foreninger har været lynhurtige til at følge op på regeringens udmeldinger og det sender han stor ros til dem for at gøre.

- Vi skal allesammen have en hverdag til at fungere og har et ansvar for at minimere smitterisikoen. Det mener jeg helt klart også er muligt, hvis bare vi allesammen overholder de retningslinjer der er givet, slutter han.