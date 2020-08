Formand: Hvem skal bo på nyt plejecenter

Hvem er de handicappede, som skal bo i et nyt plejecenter sammen med ældre, spørger handicaprådsformanden, der længe uden held har efterlyst en definition af målgruppen. Uden den viden er det svært at afgive et høringssvar. Til gengæld er det let at se, at flertallet i ældre- og sundhedsudvalget med en indstilling om at bygge på den gamle svømmehalsgrund på Vandtårnsvej begrænser mulighederne. Det indbyder ikke til de eksperimenter og det spræl, som har været en del af snakken i forarbejdet, beklager Sytter Kristensen, formand for Holbæk Handicapråd.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her