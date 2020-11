Hans Junker, der er formand for Holbæk Lærerkreds, mener, det er et uheldigt signal, når ikke alle kan få en julegave.

Formand: Et uheldigt signal

Forskellen på, om der gives julegaver til lærerne på skolerne i Holbæk Kommune, vækker opsigt hos Holbæk Lærerkreds. Her mener formand Hans Junker, at der bør være ens regler.

Lærerne på Katrinedalskolen får en julegave i år. Det gør lærerne på Kildedamsskolen til gengæld ikke. Og på Holbæk By Skole har skoleleder Morten Mygind Jensen endnu ikke besluttet, om der skal gives julegaver i år eller ej.

