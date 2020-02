Pladsen er nogle gange for lille, når brugerrådet i Aktivitetshuset i Tølløse inviterer til arrangementer. I løbet af 2019 kom der 18.000 seniorer til aktiviteterne, og de behøver ikke frygter for centret. Politikerne vil finde penge til brugerrådene også i 2021 og feremover, tror formanden. Foto: Brugerrådet

Formand: Aktive centre vil overleve

Uden tilskud frygter seniorer i Tølløse, at deres aktivtetscenter lukker. Men truslen eksisterer ikke længere, mener brugerrådsformand Erik Jensen. Der er politisk vilje til at finde penge til alle kommunens brugerråd i 2021 og fremover.

Efter en protestskrivelse underskrevet af alle 13 brugerrådsformænd har to udvalgsformænd meldt ud, at pengene må findes på ældre- og sundhedsudvalgets budget. Og det vil ske, tror Erik Jensen. Kommunen har brug for det frivillige arbejde, som ikke overlever uden støtte.

I 2019 kom der cirka 18.000 brugere i et af de 25 faste tilbud, til fester, spis-sammen, foredrag og bankospil. Pladsen er tit for trang, men det kan løses ved at flytte en trappe midt i cafeen og erstatte en dør med en foldedør. Det kan praktisk lade sig gøre, men også her skal politikerne finde penge, og også her tror Erik Jensen, det kommer på næste års budget.