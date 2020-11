Se billedserie Kutteren Hertha er historie. Den 59 år gamle fiskekutter er hugget op, efter den i sidste uge sank i Hørby Havn. Foto: Margit Pedersen

Forlis: Opgav at redde 59-årige Hertha

Holbæk - 18. november 2020 kl. 16:05 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Det blev en trist onsdag, hvor det blev synligt, at det ikke lykkedes at redde 59-årige Hertha efter et skibsforlis i sidste uge. 13. november sank kutteren Hertha i Hørby Havn, fem dage efter blev træskibet hugget op i bidder og fjernet. Hertha var for medtaget.

Årsagen til forliset er formentlig en pumpe, der af en eller anden grund er stoppet. Dermed er Hertha sunket lidt dybere, og vand er trængt ind, forklarer Hørby Havns havnefoged Allan Lystrup.

- Men det viser sig, at skibet er så pilråddent, at der også kan være sivet vand ind. Hertha kan flyde, men stod ikke til at redde, tilføjer han.

Ejeren har været hurtig til at sætte i første omgang et redningsforsøg og derefter en skrotning i gang.

Kutteren fra 1961 har fungeret som lystbåd, men ikke været ude at sejle længe. Herthas ejer har ofret penge på sit skib blandt andet med nyt styrehus. Men skibet viste sig at være i så dårlig en stand, at det ikke ville komme ud at sejle igen uden en kostbar renovering.

Stenfiskeren Henry prøvede i sidste uge at hæve Hertha, men det lykkedes ikke. I stedet har Henrys grab skåret bid for bid af og smidt det i container.

Inden var styrehuset sammen med motor og maskindele med olie fjernet for at undgå olieforurening.

Når det sidste af det afpillede skrog er hævet, er Hertha historie efter 59 år.

Derimod fortsætter stålskibet Henry med base i Nykøbing Sjælland sit arbejde trods sine 101 år.

En bekymring var udslip af olie fra det sunkne skib. Da Hertha sank, var indsatslederen fra Vestsjællands Brandvæsen og Holbæk Kommunes miljøvagt forbi for at vurdere den oliefilm, som var synlig. Det blev vurderet, at der var så lidt dieselolie, at det ville fordampe.