Brugerne af Holbæk Sportsby ser ud til at blive de helt klare vindere i den nye aftalen mellem kommunen og Fonden Holbæk Sportsby.

Forlig om Holbæk Sportsby

Et stort flertal i Holbæk Kommunalbestyrelse godkendte torsdag aften en aftale, som én gang for alle gør en ende på alle tvister og diskussioner mellem Holbæk Kommune og Fonden Holbæk Sportsby.

Dansk Folkeparti var ene om at stemme imod. Enhedslisten undlod at stemme på den lukkede del af kommunalbestyrelsens møde.

Aftalen betyder, at kommunen skal lægge fem millioner på bordet. Fonden forpligter sig til gengæld til at udføre og finansiere en lang række opgaver i sportsbyen.

Brugerne af sportsbyen kan således se frem til to nye servicebygninger, en ved atletikstadion og en ved fodboldbanerne.

Der skal også udføres opgaver med blandt andet hegn, beplantning og asfaltering af grusstien fra Skagerakvej, ligesom det genstridige gulv i svømmehallen skal ordnes en gang for alle.

Aftalen er resultatet af et længere forhandlingsforløb, hvor kommunens chefforhandlere var en duo bestående af borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) og Søren Stavnskær (LA).

I pressemeddelelsen peger de begge på, at alternativet til forliget ville være et langvarigt og kostbart juridisk slagsmål, som blot ville ende i endnu flere udgifter.

Sagt lidt forenklet må kommunen nemlig kun indgå forlig, hvis den kan sandsynliggøre, at alternativet - en lang juridisk strid - ville give et dårligere resultat.

For begge parter ser der således ud til at være en god portion sund fornuft - og godt købmandskab - i at vælge forliget.