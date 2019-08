OnPrint A/S, der indehaves af Ib Plambech Hansen (billedet), over­tager forlaget Gullhoj og dermed salget af mere end 1000 titler, der især retter sig mod skolebørn. Privatfoto

Forlag overtages af trykkeri

Holbæk - 06. august 2019

Trykkeriet OnPrint A/S på K.P. Danøsvej 3 i Holbæk har de seneste år udviklet sig til at være et kreativt værksted inden for markedsføringsmateriale, ligesom trykkeriet har etableret det digitale reklamebureau On-Digital. Nu bevæger virksomheden sig for alvor også ind i forlagsbranchen.

Pr. 1. august har OnPrint overtaget aktiviteterne i forlaget Gullhoj, der udgiver materiale og bøger rettet mod elever i grundskolen.

- Vi står i forvejen for salget og administrationen i Forlaget Sprogbøger, der udgiver undervisningsbøger, og har derfor høstet en del erfaring fra området. Så da vi fik muligheden for at overtage Gullhoj, behøvede vi ikke lang betænkningstid. Gullhoj har et godt navn i skolekredse, forklarer indehaveren af OnPrint A/S, Ib Hansen, om overtagelsen.

Forlaget Gullhoj blev etableret i Odsherred i midten af 1980'erne af Birthe Kot og Jens Kowalczyk. Lærerparret manglede bøger, der særligt rettede sig mod elever med læseproblemer, og de to idealistiske lærere valgte selv at udarbejde og udgive de bøger, der var brug for. Efter en årrække med hjemsted i Vig flyttede Gull­hoj i 2006 til bygninger i Holbæk, Tåstruphøj 26, som indtil da havde været hjemsted for Holbæk Amts Bogtrykkeri/Bogtrykkeriet.

Gullhoj har gennem årene fortsat udgivet bøger til elever med læsevanskeligheder, og bøgerne har i dag også mange læsere blandt udlændinge, der skal lære dansk.

Siden midten af 1980'erne har forlaget udgivet mere end 1000 titler.

- Vi har en klar ambition om at udbrede kendskabet til Gullhojs skolebøger i Danmark, så endnu flere ved, hvad forlaget har at byde på. Herudover mener vi, at de 300 engelsksprogede bøger kan være interessante også for børn uden for Danmarks grænser, fortæller Ib Plambech Hansen.