Den planlagte forlængelse af Skagerakvej skal begynde på det sted, hvor Oldens Markvej (th.) støder op til Oldvejen (tv.). Herfra føres den nye vej mod øst (cirka midt i billedet) frem til Munkholmvej. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Forlænget vej bliver dyrere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forlænget vej bliver dyrere

Holbæk - 13. oktober 2020 kl. 12:58 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

En forlængelse af Skagerakvej til Munkholmvej i Holbæk er kommet et skridt nærmere. Klima- og miljøudvalget har indstillet til økonomiudvalget, at der træffes principbeslutning om at ekspropriere arealer i forbindelse med arbejdet. Sagen skal også en tur i kommunalbestyrelsen.

Forlængelsen af vejen er på cirka halvanden kilometer. Den er nødvendig for at aflaste den smalle Oldvejen, som i takt med udbygningen af nye boliger i østbyen er blevet mere trafikeret.

Allerede i august sidste år traf kommunalbestyrelsen principbeslutning om at ekspropriere arealer i forbindelse med arbejdet.

Pris stiger fra 10 til 16 millioner kroner Sagen er nu kommet på dagsordenen igen, fordi projektet bliver dyrere end ventet. Oprindelig var budgettet på én million kroner til projekteringen plus ni millioner kroner til udførelsen. Men i stedet for 10 millioner lyder budgettet nu på 16 millioner kroner. De seks millioner kroner ekstra nåede med i 2020-budgettet.

På grund af det dyrere projekt er sagen atter blevet forelagt til politisk behandling. Trods den ventede fornyelse af principbeslutningen om at ekspropriere, ligger det ikke fast, at det bliver nødvendigt at ekspropriere.

Det fremgår af dagsordenen, at der er foretaget opmåling af arealerne og foretaget projektering af vejen. Her er det forsøgt at optimere projektet, så vejen samlet set giver mindst mulige gener for de berørte ejendomme.

Administrationen er i dialog med den lodsejer, der berøres mest af projektet. Målet er at nå til enighed om den konkrete vejføring.

Fordele ved at indlede ekspropriationssag I den næste fase indledes der en ekspropriationssag, hvor de få berørte lodsejere vil blive indkaldt til en åstedsforretning.

Her afklares, om der kan opnås enighed om en frivillig aftale. Med den ventede principbeslutning om at ekspro­pri­ere sikres det, at eventuel modstand fra lodsejerne ikke kan blokere for vejens forlængelse. Samtidig giver det lodsejerne mulighed for at søge om fritagelse for at betale skat af det beløb, de får i erstatning.

Efter at åstedsforretningen er gennemført, vil sagen blive forelagt kommunalbestyrelsen igen for at tiltræde de indgåede aftaler. Og om nødvendigt træffe beslutning om ekspropriation, hvis det ikke er lykkedes at indgå aftaler.

Der er desuden den fordel ved ekspropriation eller en aftale på vilkår, der ligner ekspropriation, at det undgås at udfærdige skøde og foretage tinglysning.

Skagerakvej blev i forbindelse med DGI's landsstævne i 2009 forlænget fra Roskildevej til Nyvang. Et mindre stykke af vejen hedder stadig Oldvejen, og det er herfra, det sidste stykke til Munkholmvej nu anlægges.