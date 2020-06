Mogens Fannucchi - indehaver af sexbutikken Paradiss på Blytækkervej - har besluttet at sætte ejendommen og sit hjem til salg.Foto: Claus Sørensen

Forhandler af sexlegetøj vil sælge butik og hjem

Holbæk - 08. juni 2020 kl. 15:04 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 30 år har Mogens Fannucchi, Holbæk, solgt sexlegetøj og andet til forsødelse af sexlivet både online og fra sine Paradiss-butikker i henholdsvis Holbæk og København.

Men nu er han begyndt at tænke på sin pension, og derfor sætter han Blytækkervej 6 i Holbæk til salg.

Ejendommen har siden 2003 rummet både en Paradiss-butik og hans hjem.

- Jeg er jo blevet 60 år, og så er der jo ikke så længe til, at jeg skal gå på pension. Jeg er derfor gået i gang med at finde et sted på landet, hvor jeg kan bo med mere luft omkring mig, fortæller han.

Mogens Fannucchi fortæller, at fordi ejendommen bliver sat til salg, så betyder det ikke, at han her og nu lukker og slukker for Paradiss.

- Jeg har tænkt mig at holde butikken i Holbæk åben, så længe jeg kan, og så har jeg jo stadigvæk min 600 kvadratmeter store butik på Frederiksberg, fortæller han.

Coronaen har gjort ondt Det er i øvrigt her, at han tilbringer det meste af sin arbejdsdag.

For da corona-krisen kom, og det meste af Danmark blev lukket ned, betød det, at hans omsætning faldt med 60-80 procent natten over.

- Jeg var derfor nødt til at sende mine medarbejdere hjem og klare deres arbejde selv. Det har givet nogle meget lange arbejdsdage, specielt fordi jeg ikke kan være i to butikker på én gang, siger han.

Nu har han dog genansat den ene medarbejder, så han får mulighed for at holde lidt fri engang imellem.

Han fortæller, at fordi han er så meget på Frederiksberg, så tror mange af hans kunder, at butikken i Holbæk er lukket.

- Det er den altså ikke. Man kan godt nok ikke bare uden videre komme ind. Men der sidder en seddel med et telefonnummer på døren, så man kan ringe til mig og aftale en tid, hvornår man kan komme. Så skal jeg nok være der. Også i weekenderne, fortæller han.

Ejendommen på Blytækkervej 6 består af 295 kvadratmeter beboelse, 373 kvadratmeter erhverv og en garage på 54 kvadratmeter.