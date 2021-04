Forfatterbesøg på biblioteket

Det sker lørdag den 24. april klokken 12.00 på Holbæk Bibliotek. Her kan man få signeret et eksemplar af Leonoras seneste bog.

Hvis vi ikke taler om det er Leonoras opfølgende værk på kæmpe bestselleren Den der lever stille. »Hvis vi ikke taler om det« beskriver tiden op til handlingen i den første bog og er en medrivende fortælling om at forfølge sine drømme, selv om fremtiden tegner håbløs, og om til sidst at finde sin plads i verden og opleve at kærlighed og accept findes i mange former.