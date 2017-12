Forfatter skriver krimi om bakterier

Grådighed og bakterier er udgangspunktet for en ny krimi skrevet af holbækkeren Michael Clasen. Grådigheden repræsenteres i bogen af en stor svineproducent. MRSA-bakterierne findes i hans besætning. Det kommer der et mere end 400 sider langt og intenst drama ud af. Handlingen udspiller sig både på en coaster på vej til Afrika, i København og i og omkring den opdigtede sjællandske købstad Haubjerg. Den kan minde om flere byer. Holbæk er én af dem.

- Det er et spørgsmål om dyrevelfærd. Jeg er ikke ude i at sige, at man ikke skal spise kød og blive veganer i stedet for. Jeg elsker selv godt kød og gode fisk. Men dyrene skal have det godt, mens de lever. Vi taler om dyr, levende væsener, der skal behandles med respekt, siger Michael Clasen.