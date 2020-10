Forestilling, bog og podcast fra teatret

»Den første dråbe blod« er en fiktiv historie, som er baseret på sagen om den bare 15-årige pige fra Kundby, der lagde terrorplaner mod Sydskolen i Fårevejle Stationsby og Carolineskolen i København. Hun blev tiltalt for terror og idømt otte års fængsel.

På Teatret Fair Play har man brugt den kontroversielle historie som udgangspunkt for en forestilling, der undersøger, hvad der får en ellers helt almindelig pige til at bekende sig til sharia og jihad og lægge planer om bombeangreb og drab.

I forbindelse med at »Den første dråbe blod« får repremiere hos Fair Play på Borchsvej, har teatret samtidig valgt at udgive Robert Reinholds stykke i bogform.

Det er planen, at bogudgivelsen bliver den første i en række af udgivelser af nye børne- og ungdomsdramatiske tekster fra teatret.

- Teater Fair Plays publikum befinder sig i hele Danmark. Vores forestillinger har, om end de kan udspringe af en lokal historie, en relevans for børn og unge i hele landet, uanset postnummer. At vi som teater nu udgiver vores dramatik i bogformat, er derfor et logisk initiativ af såvel almen, som kunstnerisk interesse, udtaler Fair Plays kunstnerisk leder, Robert Parr i forbindelse med udgivelsen.