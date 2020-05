Foreslår forsøg med måge-fælder

Mågerne dukker jævnligt op som et hedt emne i Holbæk. Nogle vil af med dem hurtigst muligt. Andre mener, at mågerne skal have lov at være. En regulering er i gang. I løbet af fem år er omkring 2000 æg blevet sprøjtet med olie. Men måske er der en bedre måde at gøre det på: At fange mågerne i fælder. Det blev der gjort forsøg med i Holbæk for nogle år siden. Forsøget gik i sig selv, men nu opfordrer en af de jægere, der lokalt har været med til måge-reguleringen, til at det genoptages.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her