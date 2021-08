En række foreninger har sendt et bekymret brev til Holbæk Kommune. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Foreninger til kommunen: - Giv os de lovede forbedringer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Foreninger til kommunen: - Giv os de lovede forbedringer

Holbæk - 10. august 2021 kl. 12:28 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen

Efter mere end to år med sportsbyen er fire foreninger nu gået sammen om at skrive et brev til Holbæk Kommune. De mener stadig, der er store mangler, og frygter, at kommunen ikke kan nå at rette op på manglerne inden deadline.

Afsenderne af brevet er fodboldklubben HB&I, Holbæk Badminton Klub, Holbæk Svømmeklub og Holbæk Tennis & Padel Klub. Ingen fra klubberne har ønsket at stille op til interview, da de er i gang med en forhandlingsproces med kommunen, men ifølge Nordvestnyts oplysninger er et af kritikpunkterne manglende kontorpladser til foreningens ansatte. Ud over kontorerne er der også stadig udfordringer med gulvet i svømmehallen, manglende beplantning omkring tennisbanerne, og så er omklædningsrummene ikke egnet til fodbold. Senest blev det illustreret, da HB&I mødte Næstved i en pokalkamp den 3. august, hvor udeholdet måtte benytte tre omklædningsrum for at have plads til spillere, trænere og udstyr.

I april sidste år indgik Holbæk Kommune og Fonden Holbæk Sportsby et forlig. Aftalen betød, at Holbæk Kommune forpligtigede sig til at investere yderligere fem millioner i sportsbyen. Det er nogle af de løfter, der blev givet her, som de tre foreninger ikke mener, der er udsigt til at blive overholdt. Overordnet går kritikken på, at det går for langsomt med de lovede forbedringer.

Ifølge borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) indkaldte hun og Søren Stavnskær (V) straks de tre foreninger til et møde, som blev holdt i torsdags. Her var fokus på at nå i land med forliget.

Foreningerne håber desuden på, at der kan komme gang i at udvikle yderligere på sportsbyen, blandt andet fordi klubberne har oplevet stor medlemsfremgang. Derfor ønsker de, at der hurtigst muligt kigges på, hvordan man kan udnytte byggefelt D (jordstykket nord for sportsbyen).

Her understreger Christina Krzyrosiak Hansen dog, at det er vigtigt at få involveret hele kommunalbestyrelsen i den proces.