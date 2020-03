Søndag den 15. marts skulle Tuse Næs Gymnastikforening have holdt opvisning i hallen i Udby (her fra opvisningen i 2019), men den er aflyst. Også andre gymnastikforeninger har aflyst forårsopvisningerne, mens andre regner med at gennemføre. Foto: Mie Neel

Foreninger rammes hårdt af aflysninger

Holbæk - 12. marts 2020

Holbæk Kommune sendte i formiddags et brev ud til alle frivillige foreninger, sportshaller og kulturinstitutioner i kommunen.

Efter statsminister Mette Frederiksens melding onsdag aften om de yderligere tiltag for at bekæmpe coronasmitten meddeler kommunen, at haller, kulturhuse med mere lukker i to uger fra og med fredag den 13. marts og to uger frem.

Alle arrangementer med flere end 100 deltagere, og generelt opfordrer Holbæk Kommune til at aflyse alle arrangementer, forestillinger, kampe og træningssessioner de kommende 14 dage.

Kommunens planlagte kurser i marts og april for frivillige foreninger er aflyst, men genudbydes senere. Da der i en række foreninger vil være behov for at udskyde planlagte generalforsamlinger, udskydes fristen for at aflevere foreningsregnskaber fra fire måneder til seks måneder efter regnskabsaflæggelsen.

Også flere aflysninger før skærpede restriktioner Allerede før meldingen om de skærpede restriktioner onsdag aften lå det klart, at mange arrangementer ville være aflyst på grund af faren for coronasmitte.

Jernløse Gymnastikforening og Tuse Næs Gymnastikforening havde på forhånd aflyst opvisningerne, begge søndag den 15. marts.

- Vi håber på, at det bare er en udskydelse, og at vi kan holde opvisningen efter påske. En skolefest på Udby Skole torsdag aften er også blevet udsat, fortalte Karen Lundquist fra bestyrelsen i Tuse Næs GF onsdag.

Måske bliver der opvisning senere Holbæk Gymnastikforening skulle 21. marts for første gang have holdt opvisning i Holbæk Sportsby.

- Der skulle 500-600 af vores gymnaster på holdet, og desuden er der gæstehold og frivillige. Sidste år var der cirka 1000 tilskuere, så samlet set ville det blive noget over 1000. Jeg vil ikke afvise en ny dato, hvis der pludselig viser sig en mulighed, forklarede Holbæk Gymnastikforenings formand, Lone Nygaard onsdag eftermiddag.

Gymnastikforeningerne i både Jyderup og Tuse regnede i går med at holde opvisning, begge den 28. marts. Men efter den nye melding i aftes er begge aflyst. Også opvisningen hos Hagested Gymnastikforening 21. marts aflyses.

De fleste gymnastikforeninger, måske alle, ser desuden ud til at aflyse al træning den kommende tid - en beslutning, der også blev taget før kommunens opfordring, der kom i løbet af formiddagen.

- Træningen i resten af denne sæson er aflyst. Vi melder senere ud, hvornår vi starter forårssæsonen, som vi plejer at begynde i april, fortæller Charlotte Madsen, formand for Jyderup GF.

Tyrkisk Bad og Kulturbiografen lukker og koncerter aflyses Sidst på formiddagen meddelte Sidesporet, at aktiviteterne i Tyrkisk Bad og Kulturbiografen lukker i 14 dage. Hotellet og restauranten på Ahlgade holder åbent.

På musikscenerne tegnede det onsdag eftermiddag til, at de planlagte koncerter ville blive gennemført. Men den nye udvikling betyder, at i Holbæk Jazzklub er foreløbig den næste koncert søndag den 15. marts med Snorre Kirk & Stephen Riley på Elværket aflyst.

Hos Sidesporets har aflyst den næste koncert i Rotationen, nemlig heavy metal under navnet Pest over Provinsen II med tre bands i morgen, fredag. Lørdag skulle Sanne Salomonsen have optrådt, men med over 200 tilhørere bliver den med al sandsynlighed også aflyst. Der arbejdes på at finde en ny dato. Også hyldestkoncerten til Benny Andersen den 20. marts må sandsynligvis aflyses.

I Musikklubben Elværket ligger det fast, at tre koncerter er aflyst. Det er Ude af kontrol 14. marts, Dizzy Mizz Lizzy 25. marts og Anders Blichfeldt 27. marts.

Også arrangementer som åbent hus hos VW i Bilbyen i Holbæk den 14. og 15. marts er aflyst. På forhånd var også blandt andet dilettantforestillingen i Hjembæk Forsamlingshus den 14. og 20. marts aflyst. Det samme gælder et foredrag om jordskælv i Nordvestsjællands Stenklub på Mørkøv Skole i aften.