Forening ønsker retssag om biogas

Holbæk - 26. april 2019 kl. 12:08 Af Kaj Ove Jensen

Danmarks Naturfredningsforenings Holbæk-afdeling vil bede foreningens hovedafdeling om at vurdere, om der kan føres en retssag om den planlægning, som Holbæk Kommune har udført i forbindelse med det mulige biogasanlæg vedRegstrup.

- Vi har diskuteret det i bestyrelsen, og vi synes, der er behov for at få afprøvet grænserne for, hvor store og hurtige ændringer der kan laves i en kommuneplan, siger formanden for DN Holbæk, Carsten Lambrecht, til Nordvestnyt.

Han mener, at Holbæk Kommunalbestyrelse bør stå til ansvar for, hvad han betegner som »deres foragt for planlægningen i kommunen«.

Den lokale DN-formand peger på, at planloven foreskriver at »Kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse«. Den gældende kommuneplan blev vedtaget den 12. september 2018 og offentliggjort den 20. december 2018.

- Det er forkasteligt, at få måneder efter en ny kommuneplan er offentliggjort, vil et flertal i kommunalbestyrelsen placere et af landets største biogasanlæg syd for Regstrup. Det sker på trods af, at kommuneplanen udpeger to andre områder til biogas, siger Carsten Lambrecht i en pressemeddelelse, der er udsendt fredag.

Han anfører desuden, at kommuneplanen anviser to områder til biogasanlæg - et mod syd ved St Merløse og et mod nord ved Audebo. Han tilføjer, at andre placeringer midt i kommunen hurtigt på tale. Den første, nord for Kvanløse, blev opgivet af trafikale grunde. Den næste placering et par kilometer vestpå, ved Snævre, blev opgivet efter massive naboprotester.

Placeringen blev rykket 500 meter mod vest, og et flertal i kommunalbestyrelsen har sendt et kommuneplantillæg og en lokalplan i høring, de fortsat massive naboprotester fortsætter. Efter planen skal Holbæk Kommunalbestyrelse træffe den endelige beslutning den 19. juni.

Carsten Lambrecht anfører i pressemeddelelsen, at kommuneplanens udpegninger af biogasanlæg er i tyndt befolkede områder. I modsætning til dette er den uplanlagte placering ret tæt på flere tusinde naboer, skoler og institutioner. Lugt-, støj-, og trafikgener giver derfor langt større konsekvenser, end de planlagte placeringer ville medføre, mener han.

- At kommunalbestyrelsens flertal på den måde tilsidesætter deres pligt jævnfør planloven til at »virke for kommuneplanens gennemførelse«, mener vi ikke kan gå upåtalt hen. Udover foragt for loven er det også foragt for egne borgere. Som en tyv om natten dukker et af landets største biogasanlæg op tæt på bebyggede områder. At lave en så indgribende og hurtig ændring til kommuneplanen, uden at kommunen på nogen måde er i en nødsituation, er ikke et demokrati værdigt. Vi ønsker derfor om muligt sagen prøvet i retssystemet, siger Carsten Lambrecht.

Nordvestnyt har spurgt, om DN-Holbæk på forhånd har fået en vurdering fra hovedforeningen af, hvorvidt en retssag er en mulighed, om hovedforeningen vil være villig til at påtage sig opgaven.

- Nej, vi har ikke fået en forhåndsvurdering i hovedforeningen. Vi ved ikke, om der er fortilfælde med en retssag om emnet, og det er ret sjældent, DN kaster sig ud i retssager. Det kan også være, der kommer en anbefaling af, at vi skal gå gennem det almindelige klagesystem, siger Carsten Lambrecht til Nordvestnyt.

- Det er ikke biogas som sådan, vi er imod, men planlægningen, siger DN-formanden.