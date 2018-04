Foredrag om overvægt

Metoden kendes under navnet Holbæk-modellen og har vakt opsigt verden over.

Typisk for Jens-Christian Holms metode er, at den ikke tilbyder en kur med komplicerede opskrifter, sjældne ingredienser og hårde træningsprogrammer, men derimod en værdig behandling, som kommer hele vejen rundt om det enkelte barn med fokus på kost, motion, spiseforstyrrelser, kræsenhed, opdragelse, søvn og brug af computer. Barnet skal sammen med sin familie leve efter en række simple regler. Metoden har den sideeffekt, at forældre og søskende også bliver sundere og gladere og har en god mulighed for at tabe sig, hvis de selv er overvægtige.