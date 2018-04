Foredrag om »livets mening og mirakel«

Til at hjælpe sig, har man inviteret astrofysiker ved Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet, Anja C. Andersen og sogne - og orlogspræst ved Holmens Kirke, Anna Mejlhede. De to udgav sammen, i 2012, bogen »Livet er et mirakel«. I bogen diskuterer Anna Mejlhede og Anja C. Andersen videnskabens og troens syn på nogle af livets største spørgsmål; Hvordan blev alting til, og hvor længe kan universet eksistere? Hvordan ser ingenting ud - og hvad betyder det, at noget er uendeligt? Hvad vil det sige at være menneske? Og ja, hvad er menigheden med livet?