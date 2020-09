Foredrag om Grønland og rigsfællesskabet

Første arrangement bliver et foredrag, der afholdes tirsdag den 29. september klokken 19.30, med journalist og forfatter Martin Breum. Det foregår i Skarridsøsalen, Skarridsøgade 37, Jyderup, og handler om Grønland og rigsfællesskabet.

Rigsfællesskabet er udfordret i disse år. Et stort flertal i Grønland ønsker at rive sig løs fra Danmark og dermed gøre Grønland til en selvstændig stat, og USA kræver fornyet indflydelse på udviklingen i Arktis. Der er fokus på udviklingen i Arktis og de muligheder, det blandt andet har for sejladsen og udvinding af områdets råstoffer.