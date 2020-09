Foredrag med kendt nødhjælpsprofil

I foråret 2019 arrangerede to lokale kvinder en indsamlingsfest i Rotationen til fordel for DIN Nødhjælp og de såkaldte heksebørn i Nigeria. Den 17. september klokken 19 er kvinden bag nødhjælpsorganisation, Anja Lovén, tilbage i Rotationen til en foredragsaften, arrangeret af Sidesporet.

Anja Lovén blev for alvor kendt i 2016, da et foto fra en af hendes redningsaktioner blev delt på Facebook. På billedet sidder hun på hug foran en lille udsultet dreng, som hun giver vand fra en vandflaske. Anja Lovén tog efterfølgende drengen, Hope, med til sit børnehjem, hvor han mirakuløst overlevede.

I dag driver hun gennem organisationen DIN Nødhjælp, børnecenteret Land of Hope i Nigeria, hvor der blandt andet er et børnehospital og plads til 100 børn.

- Anja Lovén vil i det kommende foredrag give publikum et indblik i overtroen i Nigeria og fortælle om sit og børnenes liv på børnehjemmet. Hun vil også dele ud af sine erfaringer med at træffe valg, der er baseret på følelserne, og måske inspirere tilhørerne til at gå nye veje i deres liv, siger Therese Christiansen fra Sidesporet.