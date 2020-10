Foredrag i sognegården

»Præst for Gud, Dronning og fædreland« er titlen på et foredrag, man kan høre tirsdag den 20. oktober klokken 19 i Sognegården i Jyderup. Her vil tidligere Kongelig Konfessionarius og biskop i Københavns Stift, Erik Norman Svendsen, fortælle om sit liv.