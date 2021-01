Forbrugervenlig take-away

- Vi har valgt at gentage successen med at lave traditionel, dansk mad - som stegt flæsk, wienerschnitzler, hakkebøffer og lignende - for det er det, der efterspørges. Og det er populært. Vi satte dagsrekord med 400 wienerschnitzler en fredag aften i foråret, så man må da sige, at det alerede var en succes dengang, fortæller Thomas Birch fra Svinninge Hallens Cafeteria.