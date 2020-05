Region Sjælland og Holbæk Sygehus har oprettet en covid-19-podestation ved det tidligere hjælpemiddeldepot på Rosenvænget 13. Nu arbejdes der på bedre afskærmning til naboerne. Foto: Agner Ahm

Forbedringer på vej efter kritik af corona-podestation

Holbæk - 07. maj 2020

Der skal laves nogle mere holdbare løsninger, så beboerne på Rosenvænget i Holbæk ikke bliver unødigt generet af den pludselige tilstrømning til Region Sjællands hastigt oprettede covid-19-podestation ved Rosenvænget 13. Samtidig skal løsningerne også forbedre forholdene for de mennesker, der skal testes, og det personale, som udfører podningerne.

Det er den overordnede konklusion efter et møde onsdag mellem ledelsen på Holbæk Sygehus og en lille håndfuld repræsentanter for beboerne på Rosenvænget, fortæller sygehusets vicedirektør, Knut Borch-Johnsen til dagbladet Nordvestnyt torsdag.

- Jeg synes, vi havde et godt møde, og vi aftalte med beboerne, at vi vil holde kontakten til hinanden. Et af problemerne har været, at vi skulle etablere podestationen på meget kort tid og i den proces har vi ikke haft kontakt til naboerne. Vi har fået deres forslag til forbedringer, som vi nu arbejdere videre med, siger Knut Borch-Johnsen.

Bedre afskærmning Helt konkret talte parterne om, at der skal laves en bedre afskærmning mellem podestationen og det øvrige område. Nogle naboer har haver lige op til podestationen, og de har været generet af støj. Lige nu består afskærmningen kun af et hegn med en plasticpresenning over.

Region Sjællands podestation i Holbæk ligger på Rosenvænget 13 ved sygehusets tidligere hjælpe­middeldepot.

Her kan personer, hvor der er mistanke om smitte med ­Covid-19, efter ­henvisning fra egen læge eller vagtlæge blive testet.

Også sundhedspersonale med smitte­mistanke bliver testet på podestationen.

Man kan bestille tid til en test - hvilket de fleste gør - eller dukke op.

Podestationen har åbent alle ugens dage mellem klokken 8 og 16. - Der skal laves en bedre afskærmning som både tager lyden fra podestationen og skærmer visuelt. Samtidig vil vi lave nogle bedre faciliteter til selve prøvetagningen end et telt, som det foregår i nu. Det vil både hjælpe naboerne med lyden og give et bedre arbejdsmiljø for vores medarbejdere, siger Knut Borch-Johnsen.

Han tilføjer, at naborepræsentanterne nu får et forslag til ny afskærmning til drøftelse med øvrige beboere på Rosenvænget, og sygehus-vicedirektøren regner med, at der kan være en ny og bedre afskærmning på plads i løbet af ganske kort tid. I det hele taget handler det om, at stedet bliver indrettet lidt mindre interimistisk end hidtil.

Et andet problem har været de mange biler, der pludselig skulle ind og ud af Rosenvænget til podestationen - i de meste travle dage i sidste uge testede man dagligt op mod 360 personer - og det har på nogle tidspunkter givet trafikalt kaos og blokerede indkørsler hos beboerne.

For at imødegå det problem har Holbæk Sygehus bedt medarbejderne på psykiatrisk afdeling, der ligger for enden af Rosenvænget, om at parkere et andet sted på sygehusets område. Dermed kan p-pladserne og området ved psykiatrien bruges til at oprangere biler, hvis der opstår kø til podestationen.

Ser på andre placeringer Knut Borch-Johnsen fortæller også, at Holbæk Sygehus vil gå i gang med at undersøge andre mulige placeringer af podestationen i Holbæk.

Men den skal, som han også sagde i Nordvestnyt tirsdag, ligge tæt på sygehuset, fordi stationen skal drives af personale fra Holbæk Sygehus.

- Der er nogle betingelser, som skal være opfyldt, og vi skal ikke flytte podestationen et andet sted hen, hvis vi ikke er sikre på, at det er en bedre løsning. Det kræver en del undersøgelser, som vi nu går i gang med. I den proces vil vi også inddrage både Holbæk Kommune og politiet, siger Knut Borch-Johnsen, som ikke har noget bud på, hvornår det arbejde er færdigt.

Det er Folketinget, regeringen og de nationale sundhedsmyndigheder som afgør, hvem og hvor mange der skal testets for covid-19. Det har Region Sjælland og Holbæk Sygehus ikke indflydelse på - og dermed heller ikke på, hvor lang tid, der vil være behov for en podestation i Holbæk.

- Jeg tror godt, vi kan sige, at det hverken er dage eller uger, men nok i hvert fald måneder. Det afhænger helt af de udmeldinger, der kommer fra myndighederne, fastslår Knut Borch-Johnsen, vicedirektør på Holbæk Sygehus, over for dagbladet Nordvestnyt torsdag.