Fra årsskiftet blev det muligt for forældre at få et økonomisk tilbud, hvis de ønsker at passe deres eget barn i stedet for at sende arvingen i vuggestue eller dagpleje.

Forældre vælger tid med børnene

Som følge af en ændring i dagtilbudsloven fik forældre på barsel nemlig mulighed for at få en deltidsplads i et dagtilbud til familiens ældre børn. Derudover besluttede udvalget for børn og skole sidste år, at forældre i Holbæk Kommune fra i år skulle have mulighed for at få et økonomisk tilskud, hvis de ønsker at passe deres eget barn derhjemme i stedet for at sende poden i vuggestue eller dagpleje.

1. januar i år blev der dog iværksat to tiltag i Holbæk Kommune, som kan være med til at give de trængte børnefamilier lidt mere tid og overskud både i hverdagen og økonomisk.

