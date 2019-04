Se billedserie Store og små var lørdag mødt op på Torvet på Ahlgade i Holbæk for at demonstrere for minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Flere havde medbragt skilte, og nogle var ganske kreative. Foto: Hans Jørgen Johansen

Forældre krævede flere voksne

Holbæk - 08. april 2019

Selvom lørdagens vejr mest af alt indbød til havearbejde, leg eller afslapning på terrassen, var der alligevel mange borgere landet over, som lod spaden, solsengen og sandkassen være.

I stedet gik de på gaden for at demonstrere for bedre normeringer i daginstitutionerne, og på Torvet i Holbæk var der omkring 100, der mente, den sag var værd at kæmpe for. Det fortæller Sania Michaelsen, som var en af initiativtagerne til demonstrationen i Holbæk.

Hun fortæller, at der på forhånd var omkring 200, der på Facebook havde givet udtryk for, at de ville deltage. Derfor var Sania Michaelsen en smule skuffet over fremmødet.

- Det er ærgerligt, at der ikke var flere, for der var over 200 tilmeldte, og de havde givet udtryk for, at de ville tage deres bedre halvdel med. Så jeg manglede, at folk satte handling bag ordene. Jeg ser det ikke som et udtryk for, at folk mener, der er voksne nok i institutionerne. For så havde de jo ikke tilmeldt sig til at begynde med, siger Sania Michaelsen.

Ud over det lave fremmøde kunne hun dog glæde sig over, at demonstrationen forløb som planlagt. Der var taler fra blandt andre fra René Strunch, som er næstformand i FOA Sjælland, samt børnepsykolog John Halse.

- De fik sagt nogle rigtige gode ting, og folk lyttede opmærksomt og var meget engagerede. Så på det punkt gik det, som det skulle, konstaterer Sania Michaelsen.