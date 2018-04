Når børnene i og omkring Nr. Jernløse møder ind til første skoledag, kan der blive rigtig mange nye ansigter at skulle forholde sig til. For der er søgt om dispensation til at oprette én børnehaveklasse med op til 30 elever på Skovvejens Skole afdeling Jernløse. Foto: Martin Foldgast

Forældre frygter storklasse

Holbæk - 26. april 2018 kl. 16:21 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skovvejens Skole har søgt om dispensation til kun at oprette én børnehavehaveklasse på afdeling Jernløse næste skoleår, som til gengæld kan få op til 30 elever.

Det bekymrer en del af de forældre, hvis børn efter sommerferien skifter børnehaven ud med leg, læring og lektier.

- Vores bekymring går på, om en lærer og en pædagog kan favne behovene hos den enkelte elev, når der er så mange børn i klassen. Derudover kan vi være bekymrede for, om klassen alligevel ender med at blive delt op på et senere tidspunkt, hvis nye børn kommer til, siger Tasja Andersen, som udtaler sig på vegne af en større gruppe forældre.

27 børn er skrevet op

På nuværende tidspunkt er der indskrevet 27 børn på Skovvejens Skole afdeling Jernløse. Men elevtallet kan stige frem mod sommerferien på grund af eksempelvis tilflytning, skoleudsættelse og frit skolevalg.

Skolelederen begrunder blandt andet ønsket at oprette én stor børnehaveklasse med, at hvis der oprettes to små børnehaveklasser, vil der være stor risiko for, at der senere vil ske en klassesammenlægning. Derfor ser skolen både en pædagogisk og økonomisk fordel i, at der etableres én klasse.

I ansøgningen står der også, at skolen vil arbejde med en fleksibel holddeling og lokaleforhold, der giver fleksible muligheder, hvis elevtallet ender på 29 eller 30. Det fremhæves i ansøgningen, at det er vigtigt for både skolebestyrelse og ledelsen, at dette muliggøres ved, at der er de fornødne ressourcer og et ekstra lokale til rådighed for klassen.

Onsdag skulle udvalget børn og skole have besluttet, om de ville give Skovvejens Skole en dispensation. Men i stedet valgte udvalget at udsætte sagen til næste udvalgsmøde.

