To forældre blev torsdag ved Retten i Holbæk varetægtsfængslet frem til 16. juli sigtet for vold og mishandling af deres børn.

Forældre fængslet: Mistænkt for vold og mishandling af deres børn

Holbæk - 05. juli 2019

Efter et fire en halv time langt grundlovsforhør torsdag eftermiddag kunne en 33-årig kvinde ikke længere holde gråden tilbage. Det var omtrent på det tidspunkt, hvor kvinden blev klar over, at hun skal tilbringe de næste 11 dage i et fængsel. Det samme skal hendes 35-årige mand, skriver dagbladet Nordvestnyt fredag.

Ægteparret, der har udenlandsk baggrund og har boet i Danmark siden 2012, er sigtet for siden indrejsen i Danmark at have udsat deres fire børn i alderen tre til 11 år for gentagne tilfælde af grov vold i form af spark, slag med både hænderne og genstande som støvsugerrør, grillspyd, grydeskeer og en gardinstang.

Sigtelsen lyder også på, at der er blevet taget halsgreb på børnene, ligesom de er blevet løftet op og herefter kastet ned i gulvet.

Ifølge sigtelsen skal begge forældre have udøvet vold og overværet hinanden gøre det, og fordi det kan have stået på gennem flere år, har anklagemyndigheden rejst sigtelse efter straffelovens bestemmelse om mishandling, der blandt andet tages i brug i sager om vold gennem en længere periode, skriver Nordvestnyt.

Familien bor i Holbæk Kommune, men har tidligere boet flere andre steder på Sjælland. De to ældste børn, to piger, er født i hjemlandet, mens de to yngste drenge er født i Danmark.

Retten har nedlagt navneforbud i forhold til både forældrene og alle fire børn, så det er ikke muligt at oplyse nærmere deltaljer om familiens baggrund.

Både den 35-årige far og den 33-årige mor nægter sig skyldige i sigtelsen. Gennem deres tolke og forsvarere lod de begge forstå, at beskyldningerne ikke har noget på sig, og at det er de to ældste piger, der kommer med falske anklager mod dem.

Sagen er opstået, fordi den ene af døtrene mandag i sidste uge fortalte nogle skoleveninder, at hendes far havde slået hende med et støvsugerrør weekenden forinden.

Det førte til, at skolen blev involveret i sagen, og herefter blev Holbæk Kommune og Midt- og Vestsjællands Politi også inddraget.

I onsdags var de to piger så gennem en videoafhøring hos politiet. Her fortalte den ene af pigerne, at alle fire børn enten dagligt eller flere gange om ugen, er blevet udsat for vold begået af begge forældre, fremgår det af videoafhøringen, som blev afspillet i uddrag under grundlovsforhøret torsdag.

Pigen sagde også, at volden har stået på, siden før de kom til Danmark.

De to pigers vidneudsagn under videoafhøringen førte til, at Midt- og Vestsjællands Politi onsdag eftermiddag anholdt de to forældre og sigtede dem for grov vold og mishandling gennem flere år.

Og torsdag sidst på formiddagen blev de så fremstillet i grundlovsforhør, der blev holdt for åbne døre.

Ifølge pigerne er de begge for nylig blevet slået med støvsugerrør af henholdsvis faren og moren.

En af episoderne skulle være udløst af, at den ene datter havde taget farens dankort og købt slik, chips og makeup. Hun forklarer i videoafhøringen, at hun altid fik nej, når hun spurgte sine forældre om lov til at købe den slags, og så havde hun en dag selv taget dankortet og brugt det.

Da det var gået op for faren, havde han ifølge pigen slået hende.

Både faren og moren bekræftede, at pigen havde købt forskellige ting med farens dankort - angiveligt for omkring 1600 kroner.

Faren sagde, at han var blevet vred, men han benægtede, at han havde slået pigen. Hverken i den stiuation eller i andre tilfælde.

I første omgang blev den ene af pigerne undersøgt på Retsmedicinsk Institut i København, hvor man konstaterede en læsion, som kunne stamme fra slag med en stor, stump genstand.

Efterfølgende er også de tre andre børn blevet undersøgt, og en foreløbig udtalelse fra retsmedicinerne siger, at de har flere ar og læsioner, end man normalt ser ved jævnaldrende børn.

Begge forældre gav under grundlovsforhøret udtryk for, at de to piger ofte kom op at slås med hinanden og løj ikke blot for forældrene, men også i skolen.

Samtidig forklarede moren, at hele familien for nogle år siden havde været indlagt med voldsom kløe, og at det havde givet dem alle ar på kroppen.

De to forsvarere for henholdsvis faren og moren, Nina Nielsen og Thomas Philip, mente ikke, at der var tilstrækkeligt grundlag for at varetægtsfængsle de to forældre. De pegede blandt andet på, at man ikke kunne udelukke, at skaderne var opstået som følge af de to pigers indbyrdes slagsmål.

Thomas Philip påpegede desuden, at pigerne kun omtalte få konkrete voldsepisoder, men at sigtelsen som nævnt lyder på flere års gentagen vold.

Dommeren nåede frem til, at der på baggrund af blandt andet pigernes forklaringer er begrundet mistanke om, at de to forældre kan være skyldige i vold mod de to piger gennem en periode, uden at man kan sige, om den går helt tilbage til 2012.

Til gengæld mente dommeren ikke, at der på nuværende tidspunkt er tilstrækkeligt grundlag for at sige, at de to drenge har været udsat for vold.

Forældrene blev varetægtsfængslet frem til 16. juli blandt andet for at sikre, at de ikke kan påvirke børnenes vidneudsagn.

Ingen af de to forældre protesterede mod varetægtsfængslingen, skriver dagbladet Nordvestnyt fredag.